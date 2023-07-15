Pdf عرض الملف https://results.mlazemna.com/ | نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر وزارة التربية العراقية

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم في العراق عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول عام 2023، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع الوزارة الرسمي لنتائج الطلاب، حيث يقوم الطلاب بإدخال بياناتهم الشخصية للحصول على درجاتهم. ويتاح لهم عرض النتائج وتحميلها بتنسيق PDF. لم يتم تحديد موعد محدد لظهور النتائج، ومن المتوقع أن تصدر في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر تموز.

نتائج الثالث متوسط

تشير النتائج إلى أن نسبة النجاح للطلاب كانت عالية، وأن مستوى صعوبة الاختبارات كان منخفضًا. ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، وينصحهم بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة الموعد الدقيق والإعلان عن النتائج.

تمت اتخاذ قرار من قبل وزارة التربية في العراق بالكشف عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول في منتصف يوليو، أو في الأسبوع الثاني على أبعد تقدير، يتم حاليًا العمل على تصحيح الأوراق وتحديد الدرجات، وعندما يكتمل ذلك، ستتاح النتائج للطلاب. حتى الآن، لم يتم الكشف عن النتائج ولم يتم الانتهاء من عملية التصحيح بعد. ومع ذلك، ستقوم الوزارة بالإعلان رسميًا عن النتائج، وسيتم الإعلان عنها تدريجيًا حسب استكمال عملية التصحيح في كل المحافظات.

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

عند الانتهاء من عملية تصحيح أوراق طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق، ستتم إعلان نتائج الثالث متوسط لهم. للاطلاع على النتائج، يجب على الطالب أو ولي الأمر القيام بالخطوات التالية بشكل تسلسلي:

– يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

– يتصفح الموقع ويبحث عن صفحة “نتائجنا” المتاحة على الإنترنت والتابعة للوزارة.

– بعد الدخول إلى صفحة نتائج الثالث المتوسط، يتعين على الطالب اختيار محافظة الكرخ.

– يتم النقر على خيار التحميل ومن ثم يُدخل الطالب رقم الامتحان الخاص به للاستعلام عن النتيجة.