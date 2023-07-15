الاستعلام الحكومي منحة الـ 100 دولار شهر تموز 2023 | رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار $ شهر 7

تم الإعلان عن صرف منحة قطرية بقيمة 100 دولار للفئات المستحقة في فلسطين وقطاع غزة، وذلك في شهر يوليو 2023. وللحصول على هذه المنحة، يجب على المواطنين في فلسطين وقطاع غزة القيام بفحص المنحة القطرية عبر الموقع الحكومي المركزي للإستعلام. وفي هذا المقال، سوف نوضح كيفية فحص المنحة القطرية والشروط اللازمة للحصول عليها.

شروط الحصول على منحة قطر 100 دولار

أولاً، يجب التأكد من الشروط الخاصة بالحصول على هذه المنحة. وتشمل هذه الشروط:

أن يكون المواطن مسجل في سجل السكان الفلسطيني،

وأن يكون لديه بطاقة هوية وطنية سارية المفعول،

وأن يكون لديه حساب في البنك الذي سيتم صرف المنحة عن طريقه.

رابط فحص المنحة القطرية ال100 دولار شهر يوليو 2023

بعد التأكد من استيفاء الشروط المذكورة، يمكن القيام بفحص المنحة القطرية عبر الموقع الحكومي المركزي للإستعلام. وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الحكومي المركزي للإستعلام عن المنحة القطرية: [https://query.gov.ps/index.php/c_new/ ↗]

2. إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، وهي الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

3. الضغط على زر “فحص” للتحقق من صحة معلومات المستفيد.

4. في حالة تم الموافقة على الطلب، سيتم إخطار المستفيد برسالة نصية على الهاتف المحمول، تتضمن رمز السحب والمكان الذي يتم صرف المنحة فيه.

5. يتم الحصول على المنحة عن طريق تقديم هذا الرمز في أحد البنوك المحددة في الرسالة النصية.

يجب الانتباه إلى أنه يجب القيام بفحص المنحة القطرية خلال فترة محددة، والتي يتم إعلانها عند إطلاق حملة الصرف. وعند عدم الحصول على المنحة رغم مطابقة الشروط، يجب التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة السبب.

وبهذا يمكن القول بأن فحص المنحة القطرية بقيمة 100 دولار في فلسطين وقطاع غزة يعتبر سهلاً وبسيطاً عبر الموقع الحكومي المركزي للإستعلام، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالحصول على المنحة.