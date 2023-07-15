“مبروكين النجاح” نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية ( نتائجنا ) | pdf نتائج امتحانات الثالث متوسط العراق

أفصح السيد فلاح القيسي، ممثل وزارة التربية، خلال إحاطته الإعلامية، عن أن نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول ستُعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي على موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية. وقد أطمأن الطلاب والطالبات بشأن نسب النجاح، إذ أكد أن النتائج والمعدلات جيدة. وبهذا التصريح الرسمي، يمكن توقع إصدار نتائج الثالث المتوسط على شكل ملف PDF خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول

تم تأكيد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط على موقع “نتائجنا” قبل يوم الاثنين المقبل، وذلك على الأرجح، بعد أن كان من المفترض أن تُعلن يوم الخميس الماضي. ويجدر بالذكر أن هذا التأكيد يأتي بما يخدم مصلحة الطلاب والطالبات.

قد أعلنت وزارة التربية قبل فترة قصيرة أنها ستنتهي من عملية التصحيح والمراجعة نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول في 19 محافظة في العراق، ومنذ ذلك الحين، ينتظر الطلاب في هذا الصف بفارغ الصبر إعلان النتيجة، آملين في تحقيق أداء متميز، خاصةً الطلاب الأوائل الذين يعتادون التفوق على زملائهم في المدارس. وللاطلاع على النتيجة، بإمكان هؤلاء الطلاب استخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم على موقع الوزارة.

استخراج نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول

في الساعات القادمة، سيتم نشر نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول لكافة محافظات العراق، بما في ذلك: أربيل، الأنبار، بابل، بغداد، البصرة، حلبجة، دهوك، القادسية، ديالي، ذي قار، السليمانية، صلاح الدين، كركوك، كربلاء، المثنى، ميسان، النجف، نينوى، واسط. يمكن الاستعلام عن نتائج هذه المحافظات عن طريق الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

اتبع التعليمات الموجودة على الصفحة الرئيسية.

حدد المحافظة التي يتبعها الطالب.

. أدخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على زر الاستعلام.

بهذه الطريقة، يمكن الوصول إلى نتائج الطلاب بسهولة ويسر.