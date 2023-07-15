mlazemna.com تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الاولى وعموم المحافظات وزارة التربية العراقية

صارت نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الاولى من الأمور المتصدرة عبر محركات البحث عبر جوجل، وقد تم إنهاء الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط في العراق مؤخرًا، حيث قام الطلاب والطالبات بأداء الامتحانات دون وجود أي عوائق أو موانع، ووفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية، وتم تصحيح أوراق إجابات الطلاب مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب قريبًا، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق، وسوف نوافيكم بالمزيد من المعلومات عن النتائج، بالإضافة إلى كيفية استخراج هذه النتائج، تابعونا لمعرفة المزيد.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية جاهدة للإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ذي قار في أقرب وقت ممكن، وقد أشارت الوزارة أن نسبة التصحيح الأولية لورقة الامتحان لكل طالب وطالبة تصل إلى حوالي 70٪، وأكدت إلى أن نسبة النجاح حاليًا تبلغ حوالي 90٪ وأن عملية التصحيح ما زالت جارية حتى الآن، وتم تشكيل فريق متخصص من ذوي الاختصاص في الوزارة لمراجعة جميع امتحانات الفصول الدراسية وتصحيحها بنجاح وفعالية، وستكون النتائج متاحة على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع “نتائجنا” الذي تم توفيره أيضًا بواسطة الوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول صلاح الدين من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “ نتيجة نت ” المخصص لعرض النتائج.

ابحث عن أيقونة “نتائج المرحلة المتوسطة” وانقر عليها.

اكتب بيانات الطالب، بكل دقة مثل اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به..

انقر بعد ذلك على أيقونة “عرض نتيجة الطالب”.

ستظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بدرجات الطالب في مواده المختلفة.

من خلال هذه الخطوات السابقة، يمكنك الاطلاع على نتائج الطالب بسهولة ومعرفة تفاصيل درجاته في جميع المواد.