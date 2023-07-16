طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 نايل سات لمتابعة أقوى برامج الأطفال بجودة عالية

تشكل تردد قناة طيور الجنة اهتماما كببر من قبل الأطفال وأولياء الأمور لذلك ازداد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة، والجدير بالذكر أنها ضمن القنوات المميزة في عالم الأطفال في الوطن العربي حيث تُقدم القناة محتوى مشوق وتعليمي للأطفال، وتُركز بشكل خاص على تعليم قواعد اللغة العربية، وفيما يلي سنوضح تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، وكيفية ضبط تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023

الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة تم إطلاقها في عام 2008 على القمر الصناعي النايل سات، وتعتمد على مقدمي برامج متخصصين في توجيه المحتوى للأطفالل، ويتم ذلك لتحقيق سهولة التواصل مع جمهور الأطفال المستهدف من قبل القناة، وتعمل أيضا على مدار الساعة بدون توقف، مما يتيح للأطفال متابعة برامجها في أي وقت يرونه مناسبًا.

ويمكنك تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك عن طريق ضبط ترددها على النايل سات باستخدام الإعدادات التالية:

التردد: 11258 ميجاهرتز.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

يمكنك ضبط هذه الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك للتمتع بمشاهدة ممتعة للقناة.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكنك بعد الحصول على تردد قناة طيور الجنة بسهولة ضبط ترددها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

النقر على زر القائمة على جهاز التحكم الخاص بك.

اختر تبويب الإعدادات.

حدد القمر الصناعي “نايل سات” كقمر الاستقبال.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالتردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز المذكورين سابقًا.

انتقل إلى تبويب البحث أو التنصيب وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

بمجرد العثور على القناة، قم بالضغط على تبويب حفظ أو قم بتأكيد الإعدادات.

بعد حفظ الإعدادات، يمكنك الآن مشاهدة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

والجدير بالذكر أنها تقدم العديد من البرامج المميزة للأطفال، ومنها برنامج “حكايات جني” التي يعرض مجموعة من الحكايات المشوقة والمسلية للأطفال، ويهدف إلى تعزيز قيم التربية والأخلاق الحسنة، وكذلك برنامج “الرسام الصغير” الذي يعلم الأطفال فنون الرسم والتلوين، ويساعدهم على تنمية مهاراتهم الإبداعية والفنية، وغيرها من البرامج الممتعة للأطفال.

تعدي هذه القناه من افضل قنوات الاطفال التي يسعى جميع الاباء والامهات الى تحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بهم وذلك لانها تقدم محتوى راقي مميز ومتنوع في نفس الوقت كما انه مسلي للاطفال الصغار في كافه الاعمار يتمكن من جذب انتباههم وفي نفس الوقت تعليمهم اشياء جديده ومفيده تساعدهم في حياتهم العمليه.