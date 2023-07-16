اعلان نتائج الباك 2023 موقع Bac onec dz لاستخراج نتائج البكالوريا الجزائر دورة چوان 2023 برقم التسجيل

اعلان نتائج الباك 2023 الجزائر، أيام قليلة تفصلنا وإياكم أعزائي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن موعد اعلان نتائج الباك 2023 الجزائر، وأصبحت العبارة الرئيسية على التي يبحث عنها الجميع في كافة محركات البحث هو متى تظهر النتائج الخاصة بمرحلة البكالوريا بالجزائر، ومن المعلوم أن الامتحانات قد انتهت أخر شهر يونيو الماضي ومنذ الانتهاء من أداء تلك الامتحانات وينتظر الطلبة إعلان موعد ظهور النتائج، ونوفر لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال على موقع البديل الإخباري كل ما يخص إعلان النتائج.

اعلان نتائج الباك 2023 الجزائر

ما إن تم الإعلان عن موعد اعلان نتائج الباك 2023 الجزائر حتى بدأ البحث بشكل مكثف جداً عن رابط وخطوات استخراج تلك النتائج الخاصة بجميع الطلاب، ونقدم لكم بشكل تفصيلي الآن تلك الخطوات:-

الخطوة الأولى: يتوجه الطالب أو ولي الأمر إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو موقع فضاء أولياء التلاميذ .

أو . الخطوة الثانية: اختيار نتائج امتحان شهادة البكالوريــــا 2023.

الخطوة الثالثة: إدخال كل البيانات المطلوبة من رقم التسجيل والرقم السري.

الخطوة الرابعة: يجب حل المسألة الرياضية البسيطة.

الخطوة الخامسة: النقر على استظهار النتيجة.

كما أن هناك طريقة أخرى حددتها وزارة التربية الوطنية لاستخراج نتائج البكالوريا وهي خدمة الاستعلام عن طريق الرسائل القصيرة SMS مجاناً وذلك عن طريق رمز #567* وكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب وذلك من خلال أوريدو وجيزي وموبيليس.

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حددت وزارة التربية الوطنية يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو/چويلية 2023 موعداً لـ اعلان نتائج الباك 2023 الجزائر لجميع الطلبة والطالبات في كافة الولايات الجزائرية المختلفة، وذلك حيث اقترب انتهاء التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وسيتم اعتماد النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة ورفع النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية ليتمكن الطلاب من استخراجها بكل سهولة.