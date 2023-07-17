صدرت الآن نتيجتك {Download File pdf} رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

من المقرر أن يتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في نينوى والكرخ 1.2.3 وصلاح الدين والبصرة عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم في وقت قريب. ستكون النتائج متاحة على ملف PDF على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع المحافظات. أعلن النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة أن اللجان الإلكترونية مازالت تعمل في تصحيح وتدقيق أوراق الامتحان. وأكد أيضاً أن اللجان تسعى للحصول على شفافية ودقة وعدالة في منح الطلاب درجاتهم المستحقة. يُتوقع أن ترفع النتائج على موقع الوزارة يوم السبت أو الأحد، 15 أو 16 يوليو 2023.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الدور الأول

زادت نسبة الاهتمام بموعد الإعلان عننتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، ولم توضح الوزارة حتى الآن في بيانها أي توقيت محدد. ومع ذلك، تم توضيح أن النتائج لا تزال تخضع للتدقيق الأخير قبل إعلانها في جميع محافظات العراق في وقت واحد.

أوضحت الوزارة أيضًا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل ونسبة النجاح وأسماء الطلاب المتفوقين في مؤتمر صحفي يعقده الوزارة.

نتائج الدور الاول

الثالث متوسط

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول

زادت أهمية البحث بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة حول إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الساعات القادمة. بإمكان الطلاب الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: