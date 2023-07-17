صدرت الآن نتيجتك {Download File pdf} رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول
من المقرر أن يتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في نينوى والكرخ 1.2.3 وصلاح الدين والبصرة عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم في وقت قريب. ستكون النتائج متاحة على ملف PDF على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع المحافظات. أعلن النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة أن اللجان الإلكترونية مازالت تعمل في تصحيح وتدقيق أوراق الامتحان. وأكد أيضاً أن اللجان تسعى للحصول على شفافية ودقة وعدالة في منح الطلاب درجاتهم المستحقة. يُتوقع أن ترفع النتائج على موقع الوزارة يوم السبت أو الأحد، 15 أو 16 يوليو 2023.
موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الدور الأول
زادت نسبة الاهتمام بموعد الإعلان عننتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول، ولم توضح الوزارة حتى الآن في بيانها أي توقيت محدد. ومع ذلك، تم توضيح أن النتائج لا تزال تخضع للتدقيق الأخير قبل إعلانها في جميع محافظات العراق في وقت واحد.
أوضحت الوزارة أيضًا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل ونسبة النجاح وأسماء الطلاب المتفوقين في مؤتمر صحفي يعقده الوزارة.
نتائج الدور الاول
الثالث متوسط
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول
زادت أهمية البحث بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة حول إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في العراق والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الساعات القادمة. بإمكان الطلاب الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أوّلًا، توجّه إلى الوصول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو زيارة موقع نتائجنا..
- ثم كتابة رمز التحقق.
- عندما تكون على الصفحة الرئيسية، انقر على رمز نتائج الصف الثالث المتوسط.
- من ثم، قم بتحميل ملف بي دي اف الخاص بمحافظة الطالب.
- بعد ذلك، ادخل إلى الملف وابحث عن اسم الطالب.
- سوف تظهر لك فوراً نتيجة الطالب في جدول مفصل يشمل درجات كل مادة والتقدير العام.