مش هتصدقي إزاي” .. طريقة تطويل الرموش والحواجب في يومين لن تصدقي

في مجال الجمال والعناية بالبشرة، يعتبر تطويل الرموش والحواجب من أحد أهم الأمور التي تساهم في إبراز جمال الوجه وتضفي عليه جاذبية خاصة، ولكن هل تعلم أنه بإمكانك تحقيق ذلك في فترة قصيرة وبدون الحاجة لشراء منتجات مكلفة أو زيارة صالونات التجميل؟ تتوفر لدينا طرق بسيطة ومبتكرة يمكنك اتباعها في منزلك للحصول على رموش وحواجب طويلة وكثيفة.

وصفة طبيعية وبسيطة لتطويل الرموش والحواجب في يومين فقط

يمكن اتباع طرق طبيعية وبسيطة في المنزل لتطويل الرموش والحواجب في يومين فقط، ومن بين هذه الطرق الطبيعية لتطويل الرموش ببعض الزيوت الطبيعية:

يعد زيت الخروع من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش والحواجب، يمكنك وضع بضع قطرات من زيت الخروع على فرشاة الرموش أو الحواجب وفركها بلطف قبل النوم، ثم غسلها في الصباح.

زيت جوز الهند هو مكون آخر يحتوي على مواد طبيعية تساهم في نمو الشعر وتغذيته، يمكنك خلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع ووضع الخليط على الرموش والحواجب قبل النوم، ثم غسله في الصباح.

يمكنك أيضًا خلط صفار بيضة مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز، ثم وضع الخليط على الرموش والحواجب واتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

لتغذية الرموش والحواجب، يمكنك غلي كوب ماء وإضافة ملعقة صغيرة من البابونج ثم تركه ليبرد، بعد ذلك يمكنك وضع الخليط على الرموش والحواجب باستخدام قطعة قطن واتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

يحتوي الصبار على مواد طبيعية تساعد على تغذية وترطيب الرموش والحواجب، يمكنك قطع قطعة من الصبار وفركها بلطف على الرموش والحواجب لمدة 5 دقائق، ثم اتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

إليك بعض الطرق الطبيعية والبسيطة لتطويل الرموش والحواجب في يومين فقط، ويمكنك اختيار الطريقة التي تناسبك أكثر، مهما اتبعتِ من هذه النصائح، يجب أن تكوني صبورة لأن تطويل الرموش والحواجب يستغرق وقتًا، يمكن أن ترى النتائج التدريجية خلال بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.