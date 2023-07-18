تاريخ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر || الوزارة تحدد موعد إعلان النتيجة ومؤشرات النتيجة رابط بوابة الثانوية العامة

متى يتم الإعلان عن ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 يعد هذا السؤال بمثابة أول الأسئلة التي تطرح من قبل الطلاب وأولياء الأمور بمجرد أن يتم الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة، والتي تشكل مرحلة فارقة في مسيرة الطلاب التعليمية من أجل تحديد خريطة المستقبل الجامعية، لذلك سوف نخبرك حول كافة الأخبار المتعلقة بموعد النتيجة من خلال هذا المقال.

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حتى الآن لم يتم تحديد ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول، حيث أن الاختبارات تم الانتهاء منها منذ يومين فقط.

لكن عادة ما يتم الإعلان عن النتيجة بعد مرور أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة أي يتوقع ظهور النتيجة قبل نهاية شهر يوليو الجاري، بعد انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم اعتمادها من قبل وزير التعليم الدكتور رضا حجازي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

بمجرد أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة والإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي يعلن من خلاله اسماء الأوائل ونسبة النجاح يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر نتائج الطلاب ومن ثم قم بإدخال رقم الجلوس.

حدد الشعبة التي ينتمي إليها الطالب ” أدبي، علمي.

اضغط على زر استعلام وانتظر قليلاً وسوف تظهر لك الدرجات الحاصل عليها فور اعتماد النتيجة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

حتى الآن تستمر الأعمال الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب الثانوية العامة، لكن صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم بأن مسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوز ال90%، أما اللغة الثانية بلغت 91%، وتجاوزت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 95% بالرغم من الشكاوى الكثيرة للطلاب وقد حصل نحو 1000 طالب على الدرجة النهائية بعد تصحيح 50% من الأوراق الامتحانية.