pdf ظهرت الآن كشوفات نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عموم المحافظات epedu.gov.iq موقع التربية العراقية

أكدت وزارة التربية العراقية، في بيان رسمي، عبر المنصات الإلكترونية التابعة لها إنه سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 في عموم المحافظات العراقية خلال الأسبوع الجاري، فور الإنتهاء من أعمال التدقيق والرصد والمراجعة للدرجات في الكنترولات التابعة للوزاة والبدء في تحميل كشوفات نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول عموم المحافظات epedu.gov.iq موقع التربية العراقية حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن النتائج التي طال إنتظارها خلال الفترة الماضية عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات خلال الشهر الماضي، ونستعرض معكم خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

وقالت الوزارة، إن أعمال التدقيق والتصحيح، إكتلمت في كافة الكنترولات ونسبة النجاح هذا العام مبشرة للغاية حيث من المقرر إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 في عموم المحافظات خلال الساعات القادمة وعبر موقع نتائجنا الوزاري وموقع وزارة التربية والتعليم في العراق، حتي يتمكن من الإستعلام عن نتائج 2023 الثالث متوسط جميع محافظات العراق الدور الأول رابط نتائج ثالث متوسط عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية للمحافظات بغداد، الرصافة الكرخ البصرة ذي قار ديالى كربلاء كركوك ميسان المثنى النجف نينوى القادسية الأنبار بابل صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة السليمانية واسط اربيل دهوك.

رابط تحميل نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

يمكن الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق الدور الأول 2023 في عموم المحافظات العراقية عن طريق الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية: يجب على الطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ( https://www.moe.gov.iq/ ) ) والبحث عن الرابط المخصص لنتائج الصف الثالث المتوسط.

) ) والبحث عن الرابط المخصص لنتائج الصف الثالث المتوسط. إدخال المعلومات الشخصية: بعد الوصول إلى صفحة نتائج الصف الثالث المتوسط، يجب إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الرقم الوطني ورقم التسجيل.

الانتظار لإعلان النتائج: بعد إدخال المعلومات الشخصية، يجب الانتظار لإعلان النتائج من قبل وزارة التربية العراقية.

الحصول على النتائج عن طريق الرسائل النصية القصيرة: يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وذلك باستخدام الرقم الوطني الخاص بهم.

زيارة المدرسة: يمكن للطلاب زيارة مدرستهم للحصول على نتائجهم والاستفسار عن أي تفاصيل إضافية.

ينبغي للطلاب وأولياء الأمور البقاء على اطلاع على الإعلانات الرسمية لتحديد الخطوات الدقيقة للاستعلام عن نتائج الامتحانات في العراق.