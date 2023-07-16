ظهرت جميع المحافظات..pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2023 ، تساءل الآلاف من طلاب وطالبات المحافظات العراقية عن رابط نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023، بما فيها محافظة ميسان. يرغب الطلاب والطالبات في الحصول على النتائج التي ينتظرونها بفارغ الصبر منذ انتهاء الامتحانات الشهر الماضي. سوف نقدم لكم في السطور التالية كل ما هو جديد حول هذا الموضوع من خلال موقعنا الاخباري البديل نيوز

اعلان نتيجة الثالث المتوسط في المحافظات العراقية

نتائج الامتحانات الدراسية للصف الثالث المتوسط في العراق تعتبر من أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب والأهالي في العراق كل عام. وتعلن وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات عادة بعد فترة قصيرة من انتهاء الامتحانات ، وتحتوي نتائج الثالث المتوسط على تقييم شامل للطلاب في مواد مختلفة، وتحدد مصير الطالب في السنة الدراسية التالية ، وتتم الإعلان عن النتائج على موقع وزارة التربية العراقية، وعلى المواقع الإلكترونية الأخرى المختصة بالتعليم ، وعادة ما تتم الإعلان عن النتائج في الشهر الذي يلي انتهاء الامتحانات، حيث يتم العمل على تصحيح الامتحانات وإدخال النتائج في النظام الإلكتروني.

رابط موقع نتائج الثالث المتوسط في العراق

تم اليوم الأربعاء، إتاحة رابط نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط 2023 في محافظة ميسان وجميع المحافظات العراقية من قبل وزارة التربية. وعلى الرغم من التأخير في الإعلان عن النتائج، إلا أن الوزارة مستعدة للكشف عنها في أقرب وقت ممكن. ولتحميل النتائج، يرجى اتباع الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا او من هنااا

– اختيار ملف نتائج الصف الثالث المتوسط 2023.

– إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة أو اختيار المحافظة وتحميل ملف pdf.

– التحقق من المعلومات.

– الضغط على زر البحث للحصول على النتائج.