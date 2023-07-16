“سارع في الدخول” على رابط تقديم شكاوي وزارة التضامن الاجتماعي 2023 وأحصل على راتبك كامل تكافل وكرامة

رابط تقديم شكاوي وزارة التضامن الاجتماعي 2023، مع بداية شهر فبراير تزداد محركات البحث عن رابط تقديم شكاوي تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي والاسم من قبل الأشخاص المستفيدين وذلك بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بتوفير كيفية الاستعلام عن كافة شكاوي تكافل وكرامة عن طريق الرابط الرسمي التابع للبوابة الالكتروني ويكون هو الرابط الخاص في برنامج تكافل وكرامة.

رابط تقديم شكاوي وزارة التضامن الاجتماعي 2023

يثار تساؤل العديد من الناس عن الرابط الذي يقوم من خلال تقديم شكاوي وزارة التضامن الاجتماعي ولمعرفة طريقة الاستعلام عن الشكاوي يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لشكاوي تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومي والاسم وذلك من خلال الرابط https://tk.moss.gov.eg/

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل شكوى.

ثم تقوم بكتابة بعض البيانات المطلوبة وهي: الرقم القومي واسم الشخص الذي يريد تقديم الشكوى.

وفي النهاية تقوم بكتابة كافة تفاصيل الشكوى وتقوم بالضغط على أيقونة إرسال.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

هناك بعض المستندات التي يجب توافرها لكي تقوم بتقديم طلب لتكافل وكرامة ومن أهم هذه المستندات: