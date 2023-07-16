رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٣ بالرقم القومي وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٣ وذلك بعدما تم الإعلان عن وحدات سكنية للمواطنين، كما أعلنت عن الشروط التي يجب الأخذ بها عند التقديم على شقق الإسكان وحثت الوزارة على ضرورة توافقها بالفرد المتقدم وإلا سيتعرض لرفض الطلب المتقدم، كما أعلنت أن التقديم سيكون في شكل إلكتروني.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٣

قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي ٢٠٢٣ وهي كالآتي:

يجب أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم تمويل العقارات من هنا https://cservices.shmff.gov.eg/ .

قم بالنقر على خانة مركز خدمة المواطنين.

في الخطوة التالية قم بالنقر على خانة طلبات.

قم بالنقر على خانة متابعة الملفات.

كما يجب أن تقوم بإدراج الرقم القومي وكلمة السر.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة تسجيل الدخول.

وأخيراً سيتم عرض جميع البيانات المتعلقة بطلبك ونتيجته.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الأخذ بها عند التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي: