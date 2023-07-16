تابع خطوات تنزيل تردد قناة الأهلي 2023 على القمر الصناعي عرب ونايل سات !! “من هنــا” بكل سهولة

تصدرت عبارة تردد قناة الأهلي 2023 ، مؤشرات بحث جوجل في الآونة الأخيرة، من جانب عشاق النادي الأهلي، وهذا لأنهم يريدون تنزيل تلك القناة ومتابعة المباريات الخاصة بالنادي الأهلي كافة، لذا سوف نوفر لكم تردد تلك القناة الجديد، وأيضًا موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة بالدوري المصري الممتاز، إذ أنه في تلك الفترة تشهد بث مباريات الأهلي في الدوري.

تردد قناة الأهلي 2023

يمكنك أن تشاهد مباراة الأهلي القادمة التي سوف تقام ضد نادي المقاولون، وسيتم إذاعتها في اليوم الموافق من 16-7-2023م، وذلك على شاشة قناة الأهلي الرياضية، لذا فتستطيع ضبط تردد تلك القناة حتى تشاهد مباريات النادي الأهلي التي تذاع على هذه القناة، وفيما يلي تردد القناة:

التردد: 11747

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

سيتم إذاعة مباراة الأهلي والمقاولون يوم الأحد الذي يوافق 16 يوليو 2023م، وذلك في الساعة السابعة مساءًا، حسب توقيت القاهرة، وسوف يتم إذاعة هذه المباراة على قناة الأهلي الرياضية، هذا بجانب أنه سوف يتم إذاعتها على قناة أون تايم سبورت الرياضية.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على نادي الزمالك، في المباراة التي تمت إذاعتها الخميس الثالث عشر من يوليو 2023م، فقد سجل الأهلي أربعة أهداف في شباك مرمى نادي الزمالك، في حين أن الفارس الأبيض سحل هدف واحد فقط في شباك مرمى النادي الأهلي، لتكون النتيجة 4:1 لصالح النادي الأهلي.