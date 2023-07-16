الكليوبترا تصل لـ 55ج!!  أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣ شهر يوليو بزيادة تصل لـ 20%

أسعار السجائر ٢٠٢٣ أثارت جدلا كبيرا بين مستهلكي التدخين ، وذلك بعد الارتفاع الغير المتوقع له ، التي أصبحت ضعف الثمن ، ولذلك السبب أدت إلى التفكير في تركها نظراً لأسعارها التي تفوق دخلهم المادي ، هذه الزيادة تعد من أحد الأسباب الرئيسية لتوفير تلك الأموال لأسرته ومنزله والحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي خاصة سرطان الرئة ،فيما يلى سوف نعرض لكم أسعار السجائر الجديدة في ٢٠٢٣ .

أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣

استهلاك آلاف الملايين لعبوات السجائر يومياً أثارت ضجة وغضب على تلك الأسعار واصبحوا يرغبون في تخفيضها ، ولكن بعض المستهلكين اتخذوا قرارا بشأن تركها وعدم الرجوع إليها وتوفير هذه الأموال لأسرته وأولاده خاصة بعد الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وتتمثل أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣ فيما يلى:

سعر سجائر مارلبورو الأحمر والذهبي والبنفسجي إلى ٤٤جنيه.

سعر سجائر ميريت بجميع أنواعها إلى ٤٨ جنيه.

سعر سجائر إل أم الأحمر والذهبي والفضي إلى ٣٣ جنيه.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد الأحمر والذهبي إلى ٣٦ جنيه.

سعر سجائر L&M MOTION الأحمر والأزرق إلى ٢٨جنيه .

أثر زيادة أسعار السجائر على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني

ارتفاع أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣ مثل فائدة عظيمه في حياة المدخنين وفى الاقتصاد الوطني تتمثل في الآتي: