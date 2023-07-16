الكليوبترا تصل لـ 55ج!! أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣ شهر يوليو بزيادة تصل لـ 20%
أسعار السجائر ٢٠٢٣ أثارت جدلا كبيرا بين مستهلكي التدخين ، وذلك بعد الارتفاع الغير المتوقع له ، التي أصبحت ضعف الثمن ، ولذلك السبب أدت إلى التفكير في تركها نظراً لأسعارها التي تفوق دخلهم المادي ، هذه الزيادة تعد من أحد الأسباب الرئيسية لتوفير تلك الأموال لأسرته ومنزله والحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي خاصة سرطان الرئة ،فيما يلى سوف نعرض لكم أسعار السجائر الجديدة في ٢٠٢٣ .
أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣
استهلاك آلاف الملايين لعبوات السجائر يومياً أثارت ضجة وغضب على تلك الأسعار واصبحوا يرغبون في تخفيضها ، ولكن بعض المستهلكين اتخذوا قرارا بشأن تركها وعدم الرجوع إليها وتوفير هذه الأموال لأسرته وأولاده خاصة بعد الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وتتمثل أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣ فيما يلى:
- سعر سجائر مارلبورو الأحمر والذهبي والبنفسجي إلى ٤٤جنيه.
- سعر سجائر ميريت بجميع أنواعها إلى ٤٨ جنيه.
- سعر سجائر إل أم الأحمر والذهبي والفضي إلى ٣٣ جنيه.
- سعر سجائر مارلبورو كرافتد الأحمر والذهبي إلى ٣٦ جنيه.
- سعر سجائر L&M MOTION الأحمر والأزرق إلى ٢٨جنيه .
أثر زيادة أسعار السجائر على المستهلكين وعلى الاقتصاد الوطني
ارتفاع أسعار السجائر الجديدة ٢٠٢٣ مثل فائدة عظيمه في حياة المدخنين وفى الاقتصاد الوطني تتمثل في الآتي:
- تقليل عدد المدخنين وبالتالي تقليل نسبة كبيرة من الاستهلاك.
- توفير ثمن العبوات بسبب الظروف الصعبة.
- تأثر عمال مصانع التبغ بسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي تراجع السحب عليها وتعثرهم ماليا .
- تحسين الصحة وتقليل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من باقي الأمراض التي تصيب الجسم بشكل عام، حيث يعد التدخين تدمير في صحة المدخن وكل من حوله عن طريق التدخين السلبى .
- تقليل تكاليف العلاج على الدولة لعلاج الأمراض الناتجة من التدخين .
- من المتوقع أن السبب في زيادة أسعار السجائر 2023 هو الرسوم الجمركية والضرائب .