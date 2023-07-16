ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش” يحافظ على مستوى السكر ويعزز صحة القلب

في الماضي، كان من الصعب على عامة الناس في اليابان تناول الكثير من الأرز، حيث كان محصورًا بشكل رئيسي للاستهلاك من قبل الطبقة النبيلة، وبالفعل كان المزارعون اليابانيون يستخدمون الأرز كوسيلة لدفع الضرائب الخاصة بهم.

أما اليوم، فلا يمكننا أن نتخيل المطبخ الياباني بدون الأطباق المشهورة التي تشتمل على الأرز، مثل النودلز الأرزية والسوشي والأرز اللزج الممزوج بالبيض المقلي، وقد حجزت هذه الحبوب الشهية والمغذية مكانًا هامًا في رفوف مطابخنا، ولكن الأرز ليس مجرد طبق جانبي بل هو طبق منفصل يعود بالفائدة على جسمك بعدة طرق مدهشة، كما يشير تقرير “برايت سايد”.

يساعدك على إنقاص الوزن

اذا كنت تسعى لإنقاص وزنك، فقد يكون طبق الأرز خيارًا مناسبًا بالفعل، يُعتبر الأرز خفيفًا على الدهون والصوديوم، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعزز الشبع وتحسن عملية الهضم، يمكن أن يكون لإضافة الأرز إلى نظامك الغذائي دور فعال في فقدان الوزن.

قد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأرز البني عادةً لديهم وزن أقل وفرص أقل لزيادة الوزن الزائد مقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون الأرز الأبيض. يعود ذلك إلى أن الأرز البني يحتوي على الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمتاز الأرز البني بأنه أكثر غنى بالعناصر الغذائية من الأرز الأبيض بسبب الحفاظ على الطبقات الخارجية من حبوب الأرز

يساعدك على أن تبدو أصغر سنا

أن استخدام ماء الأرز في العناية بالبشرة هو عملية تقليدية في الثقافة اليابانية، وعلى الرغم من أن هذه الممارسة قد تكون ذات فوائد مؤقتة للبشرة، إلا أن تناول الأرز بانتظام قد يساعد في الحفاظ على شباب البشرة وصحتها بشكل عام.

الأرز يحتوي بالفعل على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E وفلافونويدات وأحماض الفيروليك، وهذه المركبات تساهم في مكافحة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف الناتج عن التأثيرات الضارة للبيئة والتقدم في العمر، إن مضادات الأكسدة تعمل على تقليل التجاعيد وتحسين مرونة الجلد، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نعومة وشبابًا.

بالإضافة إلى ذلك، الأرز يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية. هذه المكونات الغذائية تساعد في تعزيز صحة الجلد وتجديد الخلايا، مما يعزز مظهر الشباب والنضارة.

يحافظ على صحة القلب.