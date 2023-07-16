(moedu.gov.iq)”اريد نتائج الثالث” متوسط 2023 الديوانية وكربلاء وكركوك|تليگرااام| استعلم الآن موقع وزارة التربية العراقية رابط رسمي

اريد نتائج الثالث، تحظى نتائج الثالث المتوسط بأهمية كبيرة للغاية ما بين الطلاب والطالبات في دولة العراق، فهي تمثل مرحلة هامة بالنسبة للطلاب وقد أعلنت الوزارة عن ارتفاع نسب النجاح بالمواد الأولية لهذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة، فقد تخطت النسبة نحو ال85% في غالبية المواد الأساسية، وتخطت نسبة ال95 في المواد التي لا تحسب ضمن المجموع، وسوف نجيبك حول سؤال اربد نتائج الصف الثالث متوسط 2023 عبر موقع الوزارة من خلال هذا المقال.

متى تظهر نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه حاليًا يجرى العمل من قبل اللجان المتخصصة في أعمال التصحيح والرصد والتدقيق النهائي وقد تم الانتهاء من نسبة تزيد عن 90% من الأعمال تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها من قبل وزير التربية في منتصف الأسبوع الجاري.

اريد نتائج الثالث متوسط 2023 الديوانية

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي للدور الأول من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات البسيطة:

أنقر على رابط موقع وزارة التربية العراقية.

ابحث عن قسم الاستعلام عن النتائج واضغط عليه.

اختر السنة الدراسية والصف ” الثالث المتوسط 2023″ الدور الأول.

حدد المحافظة التي أديت الاختبارات بها ومن ثم ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط على خانة البحث وسوف يظهر لك النتيجة الخاصة بالطالب والتقييم.

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