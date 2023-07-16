موعد مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري المصري اليوم الأحد 16 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك، الذي يقوده المدرب الكولومبي أوسوريو، لمواجهة فريق فاركو اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 في الجولة الأخيرة من الدوري المصري لموسم 2023-2022، بعدما انتهت مباراته المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري ضد الأهلي، التي أقيمت يوم الخميس في استاد القاهرة الدولي وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

سيخوض الزمالك أخر مبارياته في الدوري المصري في الجولة الرابعة والثلاثين مع نظيره فريق فاركو في الساعة 9:30 مساءً يوم الأحد الموافق 16 يوليو، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

ستنقل قناة ON Time Sports مباراة الدوري المصري الممتاز بين الزمالك وفريق فاركو، وستتضمن التغطية استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية.

قائمة الزمالك بمواجهة فاركو في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يقوده المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قائمة الفريق المشاركة في مباراتهم ضد فريق فاركو، والتي ستقام اليوم الأحد في استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

تضمَّنت القائمة اللاعبين التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” ومحمد حسام “بيسو” وعبد الله محمد وسيد عبدالله “نيمار” وأحمد بلحاج وأحمد سيد “زيزو” وأحمد عبد الرحيم “ايشو” وإبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وعلي ياسر ومحمد صلاح.