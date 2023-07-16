{nata2egna pdf} رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول تصريح هام من القيسي نتائجنا

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول الصف الثالث المتواجد فى العراق ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنظام التعليم العراقي ولقد أعلن وزير التربية والتعليم الأستاذ فلاح القيسي خلال مؤتمر صحفي بأن النتائج الخاصة بامتحانات الصف الأول المتوسط الدور الأول سيتم ظهورها عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ولقد طمئن الطلاب والطالبات بأن النتيجة جيدة ونسبة النجاح عالية وسنقوم بعرض المعلومات اللازمة عن هذا الموضوع من خلال مقالنا.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

لكي يمكنك الحصول علىرابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول المتواجد فى العراق لابد من إتباع بعض الخطوات منها من الذهاب إلى الموقع الخاص بها، والذي يسمى نتائجنا الإلكتروني ومن ثم يتم اختيار الدور سواء الأول أو الثاني الدراسي وأيضاً اختيار العام الدراسي وبعد ذلك يقوم الطالب بالضغط فوق نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 بإدخال الرقم الامتحاني الخاص به في المربع المناسب ومن ثم يقوم الطالب بالضغط على زر البحث لتتمكن من الحصول على النتائج الخاصة بامتحانات الثالث المتوسط، وفي النهاية تظهر النتيجة على الشاشة ويكون بإمكان الطالب أو ولي الأول الإحتفاظ بها على الهاتف.

نتائج الثالث المتوسط دور أول 2023 العراق

حازت درجات الصف الثالث المتوسط على زيادة كبيرة في نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي ولقد حصلت المواد الأساسية على نسبة نجاح تصل إلى 85% والمواد الأساسية هى الرياضيات والعلوم وأيضاً اللغة العربية أما في المواد غير الأساسية كانت نسبة النجاح إلى 95%، وترجع الزيادة في نسبة النجاح لهذا العام إلى عدة عوامل منها الإبتعاد إلى الأسئلة الغير واضحة والتي تكون معقدة وأيضاً جاءت الإمتحانات في مستوى الطالب المتوسط على عكس السنوات الماضية.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول بالعراق

سوف نعرض لكم رابط نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق pdf وذلك فيما يلي:

بعد أن يتم الإعلان عن النتائج بالوزارة التربية العراقية يقوم الطالب بالدخول إلى موقع نتائجنا ويقوم بإختيار العام الدراسي وأيضاً المحافظة الخاصة به وبعد ذلك إختيار الدور الدراسي سواء الأول أو الثاني ومن ثم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط فوق الزر الخاص بالبحث ليتمكن الطالب من الحصول على النتيجة.