متى تصدر نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر | رابط bac.onec.dz.resultat استخراج نتائج الباك | الديوان الوطني للامتحانات

يترقب طلاب وطالبات مرحلة البكالوريا في دولة الجزائر تحديد إجابة سؤال هام وهو متى تصدر نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر والتي تعد من بين أهم المراحل التعليمية، فقد أنهى الطلاب الاختبارات منذ الخامس عشر من شهر يونيو الماضي أي منذ شهر تقريبًا ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن ينتظر الطلاب الإعلان عن النتائج، ونحن من خلال هذا المقال سوف نوضح لك كافة المعلومات حول النتيجة.

متى تصدر نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر

أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بيان حول موعد الإعلان عن نتيجة البكالوريا 2023 من أجل بث الإطمئنان في نفوس الطلاب وأولياء الأمور بأن سوف يتم الإعلان عن الموعد النهائي من خلال مؤتمر صحفي تعقده الوزارة.

لكن أكدت العديد من المصادر داخل الوزارة أنه سوف يتم إعلان النتيجة بصورة رسمية يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو 2023 في تمام الساعة الرابعة مساءًا على أغلب التوقعات.

استخراج نتائج البكالوريا 2023 موقع وزارة التربية

يمكن للطلاب والطالبات التعرف على النتائج الخاصة بهم والاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ادخل رقم التسجيل الخاص بك وذلك من خلال الواجهة الرسمية للموقع.

عليك إدخال الرقم السري وذلك في الخانة المخصصة له.

اضغط على المربع الخاص بعرض النتيجة بعد إدخال الكابتشا.

انتظر قليلاً وسوف يتم عرض النتيجة أمامك بكافة التفاصيل بعد أن يتم إعلانها رسميًا من قبل الوزارة.

تم رفع منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة فيس بوك متعلق بنتيجة البكالوريا بأن نسبة النجاح بلغت نحو 75.4% وذلك على حسب الوثيقة ولم تنفي الوزارة هذا الخبر أو تؤكده بعد.