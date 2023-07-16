كاملة ملفات pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول {الكرخ، بغداد، واسط ،النجف} موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية، استعلم عنها الآن، خاصة بعد أن كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية العراقية منذ قليل، اعتماد نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 العراق بجميع المحافظات، لذلك نقدم لكم رابط ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 كربلاء، عبر السطور القادمة لنوفر عليكم مجهود البحث.

نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية

طمأنت وزارة التربية والتعليم في العراق، الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم بعد تأخر ظهور نتائج الثالث متوسط 2023، والتي كان من المقرر لها أن تظهر يوم الخميس الماضي، بإصدار بيان على لسان المتحدثةالرسمي لها قالت فيه إن التأجيل ليس إلا في مصلحة الطلاب، وذلك للانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة النهائية من درجات الطلبة بكافة المواد.

كما أشارت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة إلكترونيا خلال الساعات القادمة من اليوم السبت 15 يوليو، أو غدا الأحد 16 يوليو الجاري.

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رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ، بغداد، واسط النجف، موقع نتائجنا

ومع تضارب توافر العديد من روابط على بعض المواقع، والتي تؤكد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية، وبغداد، واسط، النجف، فإن أوضحت الوزارة أيضا، أن نتائج الثالث المتوسط لكن تكون متاحة بشكل رسمي إلا من خلال رابط موقع نتائجنا من هنا.

لينك ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

كما وفرت الوزارة طريقة رسمية أخرى للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية، ونتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf، عن طريقة تنزيل النتائج pdf عن طريق موقع الوزارة من خلال الرابط من هنا، مع اتباع الإجراءات التالية: