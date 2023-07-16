برابــط مباشــر ~ نسخة pdf كاملة تحميل نتائج ثالث متوسط 2023 الدور الاول نينوي|الكرخ 1| بغداد| ذي القار جموع المحافظات

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نتائج الثالث متوسط 2023 نينوي موقع نتائجنا

صرح مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم العراقية، مساء أمس، أنه تجري حاليا عمليات رفع كشوف الطلاب بعد الاعتماد تمهيدا لظهور نتائج الثالث متوسط 2023 بجميع محافظات العراق، خلال الساعات القادمة من اليوم الأحد 16 يوليو الجاري.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ذي القار موقع نتائجنا

كما قامت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الأخيرة الماضية، بتفعيل رابط نتائج الثالث متوسط 2023 نينوي موقع نتائجنا، تمهيدا لظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 دول اول العراق، ويمكن الدخول لرابط موقع نتائجنا من هنا.

جدول تحميل ملف نتائج الثالث المتوسط نسخة pdf كاملة مجانية المرحلة الثالث المتوسط اعداد وزارة التربية السنة 2023 التنزيل اضغط هنا

نتائج الثالث متوسط 2023 واسط موقع نتائجنا

كما أوضح بيان الوزارة أن ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 نينوي موقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية العراقية سيكون من خلال هذا الرابط من هنااااااااااااااااااااا، كما تتمثل خطوات الاستعلام عن النتائج في التالي:

أولا يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية من خلال الرابط هناااااااااااااااااا.