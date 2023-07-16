التربية القيسي يؤكد نتائج ال3 متوسط بالقسم والحركة موقع نتائجنا

نتائج ال3 متوسط بالقسم والحركة قد تم الإنتهاء في السابق من الإمتحانات الخاصة بالصف الثالث متوسط بالعراق ثم بعدها قام كل من الطلاب وأولياء الأمور بإنتظار النتيجة وقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية بإنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في القريب العاجل وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

نتائج ال3 متوسط بالقسم والحركة

تعتبر النتيجة الخاصة بالصف ال3 متوسط ذات أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور وذلك لأنها تعمل على تقييم الطلاب في هذه المرحلة ومن خلال النجاح فيها يستطيع الطالب الإنتقال إلى المرحلة التي تليها، وسوف تظهر النتيجة الخاصة بهذا الصف في القريب العاجل، حيث أنها قام الطلاب بالإمتحانات في يوم 11 من شهر ديسمبر للعام السابق.

وقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان بأنها سوف تنشر النتيجة بشكل إلكتروني وذلك حتى يستطيع كل من أولياء الأمور والطلاب العراقيين الحصول عليها في أسرع وقت وبأقل مجهود وأيضاً سوف تقدم بشكل إلكتروني حتى تحافظ على جميع الطلاب وذلك من خلال إجراءات وقائية في غاية الصرامة قد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عنها بهدف تحسين صحة كل من الطلاب والمعلمين.

خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط 2023

القيام بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية

ثم القيام إختيار الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف الثالث متوسط الموجود في العراق

ثم بعد ذلك القيام بإدخال رقم الإمتحان الخاص بالطالب مباشرة

وبعد الضغط على أيقونة سوف يتم ظهور النتيجة الخاصة بالطالب

وسوف تظهر معها البيانات التي تم إدخالها لكي تستطيع معرفة أنه لم يتم حدوث خطأ في البيانات عن إدخالها وتتمكن من معرفة أنها هي النتيجة الصحيحة

متى نتائج الثالث المتوسط

حيث وفرت الوزارة العراقية الخاصة بالتربية موقع إلكتروني خاص بها لكي تقوم بعرض النتائج عليه ليسهل على الطلاب حصولهم على النتائج الخاصة بهم وعدم تعرضهم إلى أي إزدحام لتجنب إنتشار فيروس كورونا، فبمجرد الانتهاء من التصحيح ورصد النتائج يتمكن الطلاب بالحصول عليها بكل بساطة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم الخاص بالطالب وسوف يحصل على النتيجة مباشرة دون بذل جهد أو تضيع وقت، وقد اكد القيسي أن نتائج ال3 متوسط بالقسم سوف تعلن اليوم الأحد الموافق ال16 من شهر تموز في التاسعة صباحاً.