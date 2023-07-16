ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023.. بعد مباريات اليوم .. فرق ما بين الثاني والثالث نقاط غير متوقعة

يمكنك معرفة ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023، بينما تأكد هبوط الثلاثى فريق غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان إلى القسم الثانى بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة الموافق 14-7-2023، وهي ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث توجد نقاط غير متوقعة ما بين الثاني والثالث، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

ترتيب الدوري المصري

يمكنك معرفة ترتيب الدوري المصري، حيث احتل أسوان المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى الممتاز، بينما قد احتل غزل المحلة المركز السابع عشر وحل فريق حرس الحدود أخيراً في جدول الدورى.

وجاء ترتيب جدول الدورى الممتاز كالتالى:

النادي الأهلي برصيد 78 نقطة. نادي بيراميدز برصيد 70 نقطة. نادي الزمالك برصيد 59 نقطة. نادي فيوتشر برصيد 58 نقطة. المصري برصيد 47 نقطة. المقاولون العرب برصيد 44 نقطة. نادي الإتحاد السكندري برصيد 43 نقطة. نادي انبي 42 نقطة. فاركو 41 نقطة. نادي سموحة برصيد 39 نقطة. البنك الأهلي برصيد 39 نقطة. سيراميكا كليوباترا 37 نقطة. الإسماعيلي 37 نقطة.

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نتائج آخر المباريات

انتهت مباراة الداخلية وأسوان بنتيجة 4 – 2، حيث ودع فريق أسوان الدورى الممتاز، لكي يكون هو ثالث الهابطين للقسم الثانى مع غزل المحلة وحرس الحدود، بينما قد نجا الداخلية من الهبوط بعد انتهاء المباراة التي قد جمعتهما مساء اليوم الجمعة،بفوز الداخلية 4-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

غزل المحلة 2 – 1 حرس الحدود

حيث هبط فريق غزل المحلة بشكل رسمي الي دوري القسم الثاني ، بعد الخسارة من فريق حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي قد جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري المصري، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود.