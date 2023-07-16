دونلود pdf الآن” رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول ذي قار والنجف وصلاح الدين عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية

يبحث طلاب الصف الثالث المتوسط بدولة العراق، عبر محرك البحث جوجل عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 ذي قار والنجف وصلاح الدين، وهذا بعد أن انتهى هؤلاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 ميلادي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم رفع نتائج ودرجات طلاب الصف التاسع على موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة، والذي يستطيع الطلاب من خلاله الاطلاع ومعرفة النتائج الخاصة بهم بالدرجات التفصيلية، لهذا في ذاك المقال سوف نتعرف على هذه النتائج، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث متوسط 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم بدولة العراق نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول ذي قار والنجف وصلاح الدين، وهذا لأن هذه النتائج توفر للطلاب فرصة من أجل معرفة أعدائهم الدراسي والمستوى التعليمي، لهذا وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية موقع إلكتروني يسمى نتائجنا، يستطيع الطلاب الدخول اليه وامتنان عدة خطوات من أجل معرفة النتيجة الخاصة بهم، حيث يقوم هذا الموقع بالإعلان عن نتائج الطلاب بالدرجات بشكل تفصيلي، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي :

اولا أن يقوم الطالب أو ولي إمرة بالدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني، وهذا عن طريق النقر على هذا الرابط .

يقوم الطالب بعد ذلك بتسجيل الدخول وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس ورقم الهوية الوطنية الخاص به المسجل في كارت الهوية.

بعد إتمام عملية تسجيل الدخول بنجاح، سوف تظهر للطالب صفحة تحتوي على النتيجة الخاصة به، والتي تحتوي أيضا على معلومات الطالب الشخصية.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن رابط الموقع الإلكتروني، الذي سوف تظهر عليه النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط، وهذا الرابط، حيث أنشأت الوزارة هذا الموقع من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير كل من الوقت والجهد عليهم،حيث أنهم يحصلون على النتائج دون الحاجة للذهاب إلى المقر الدراسي.