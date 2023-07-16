Link استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf بغداد وكل المحافظات موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وجميع المحافظات يتم البحث عنه كثيرا حيث تدرك وزارة التربية والتعليم العراقية أهمية حصول الطلاب على هذه النتائج، وقد أكدت على أن الامتحانات قد مرت بشكل صحيح ودون أي مشاكل، وأتاحت طرق متعددة للحصول عليها عبر موقع الوزارة الرسمي أو موقع “نتائجنا” الذي يوفرها الوزارة أيضًا، وتوفر الوزارة هذه المعلومات بشكل سريع وسهل لتهدئة قلق الطلاب وأولياء الأمور، وتضمن الشفافية والنزاهة في عملية التصحيح والإعلان عن النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية

ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 بغداد الكرخ الاولى وعموم المحافظات يتم في غضون ساعات قليلة حيث تم الكشف عن أن نسبة النجاح في مواد اللغة العربية مرتفعة، لذا، يُطلب من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الدخول بسرعة إلى موقع “نتائجنا” الذي سيعرض نتائج كل محافظة في العراق على حده بصيغة PDF، كما يمكن الدخول إلى منصة وزارة التربية العراقية للاطلاع على النتائج، ومن المقرر ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة خلال هذا الأسبوع الجاري كحد أقصى.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf بغداد

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا واسط التي يمكن للطلاب اتباعها من خلال الآتي:

النقر على موقع وزارة التربية العراقية .

أو الذهاب إلى رابط نتائج الثالث متوسط بغداد

اكتب اسمك الطالب كاملا في الحقل المخصص له.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر استعلام.

ومن ثم سوف تظهر النتيجة بشكل مفصل، ودرجات الطالب في جميع المواد الدراسية والجدير بالذكر أن هذه النتائج لن تكون مركزية، وبدلاً من ذلك، ستقوم كل محافظة بالإعلان عن نتائج الدور الأول بعد الانتهاء من عملية تصحيح الاختبارات، و سيتم إصدار النتائج كل محافظة على حدة، وسيتم رفعها فور ظهورها على المنصة الخاصة بالوزراة.