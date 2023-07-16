إشارة تردد قناة كراميش الان على القمر النايل سات

تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات التلفزيونية التي تقوم على تقديم محتوى خاص بالأطفال فهي قناة جميلة وممتعة بالنسبة للأطفال الذين يتواجدون في الوطن العربي بأكمله، ويقوم الكثير من الآباء بالبحث عن التردد الجديد الخاص بقناة كراميش لعام 2023 م وسوف نقوم خلال موضوعنا هذا عرض الترددات الخاصة بقناة كراميش على كل من عرب سات ونايل سات و SD الخاصة بـ عام 2023 م.

قناة كراميش

تعد قناة كراميش بالنسبة للآباء إختيارمثالي وذلك لأنها تعمل على تقديم محتوى آمن ومناسب لأطفالهم، حيث تقوم قناة كراميش بتقديم مجموعة من البرامج التعليمية بشكل مسلي ومجموعة من الأفلام التي تلائم مختلف الأعمار، وتقوم قناة كراميش بالتركيز على محتوى ترفيهي وتعليمي يشمل أفلام كارتون وأغاني وبرامج تعليمية، وتتميز قناة كراميش بأنها تقوم بعرض برامج وأغاني متنوعة خلال ال 24 ساعة يومياً وبجودة عالية، حيث يعمل محتواها المتنوع على جذب إنتباه هؤلاء المشاهدين، ومن مميزاتها أيضاً أن الحصول عليها يتم بشكل مجاني وعدم القيام بدفع رسوم للإشتراك.

تأسيس قناة كراميش

قد تم تأسيس قناة كراميش في عام 2009 م، ومن البداية قد تميزت بأنها تقدم الكثير من المواهب لكل من الأطفال الصغار والشباب وتعرضها على شاشتها، والهدف من ذلك هو تشجيع أصحاب هذه المواهب وغيرهم لكي يقوموا بتحسين المهارات التي يمتلكونها، ومقرها هو الأردن وصاحبها هو وسيم عوض.

ترددات قناة كراميش

سوف نعرض فيما يأتي الترددات الخاصة بقناة كراميش الجديدة وذلك لعام 2023 على كل من نايل سات وعرب سات و SD.

التردد الخاص بقناة كراميش على نايل سات لعام 2023 م هو: 11643 و 11603، والاستقطاب يكون فيه أفقي، والمعامل الخاص بتصحيح الخطأ هو: 6/ 5، والمعامل الخاص بالترميز هو: 27500، والتردد الخاص بقناة كراميش على عرب سات لعام 2023 م هو: 11390 والاستقطاب يكون فيه عمودي، والمعامل الخاص بتصحيح الخطأ هو: 6/ 5، والمعامل الخاص بالترميز هو: 27500، والتردد الخاص بقناة كراميش SD لعام 2023 م هو: 10814، ومعدل الاستقطاب يكون فيه أفقي ح، والمعامل الخاص بالترميز هو: 27500، وتكون جودة القناة هي: SD.