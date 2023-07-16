“فرصة العمر” فلوسك هتاخدها كل يوم.. شهادة إدخار جديدة من ميد بنك

يعد ميد بنك واحدًا من أبرز البنوك في السوق المصرفية ويركز على تقديم خدمات مصرفية شاملة وعالية الجودة لعملائه، يوفر المصرف مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتمويل الشخصي وبطاقات الائتمان والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت، بفضل تجربته الطويلة في القطاع المصرفي، يعتبر ميد بنك وجهة موثوقة للاستثمار وإدارة الأموال، يتميز المصرف بشبكة فروعه الواسعة وخدمة العملاء ذات الجودة العالية.

شهادة إدخار جديدة من ميد بنك

طرح ميد بنك شهادة ادخار ذات عائد دوري ثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 9% ويصرف العائد يومياً، وتبدأ فئاتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ولمزيد من التفاصيل تابعونا.

يقدم البنك شهادة أخرى لمدة ثلاث سنوات تحمل عائدًا ثابتًا بنسبة 9.50% ويتم صرفها بشكل أسبوعي، وتتراوح الفئات المتاحة من 1000 جنيه.

الشهادة للأفراد

تصدر الشهادتان للأفراد حيث يمكن شراءهما باسم الشخص القاصر بموجب قانون ولاية الولي. يمكن أيضًا الحصول على قرض بضمان هاتين الشهادتين بنسبة تصل إلى 95% من قيمتهما.

احتساب العائد

يتم حساب عائد الشهادتين اعتبارًا من اليوم التالي ليوم الشراء، ولا يمكن استردادهما قبل مرور 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء. يتم استردادهما وفقًا لجدول الاسترداد المعلن من قبل البنك.

تعد شهادة الادخار الجديدة من ميد بنك خيارًا ممتازًا للمواطنين الذين يبحثون عن طريقة آمنة ومربحة للاستثمار في المستقبل.

الخطوات للحصول على شهادة إدخار جديدة

للحصول على شهادة إدخار جديدة من ميد بنك، يجب اتباع الخطوات التالية: