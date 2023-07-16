اسعار السجائر اليوم الأحد 16 يوليو في مصر .. الموضوع زاد عن حده وشعبة الدخان توضح أن الأسعار خارجة عن السيطرة والحكومة السبب

اسعار السجائر اليوم، أصبحت السجائر في مصر هي حديث الشارع المصري لا شك، منذ ايام قليله قد بدأ المواطنون يطالبون بإعادة النظر في اسعار السجائر وتشديد المراقبة على المحلات التجارية الموجودة في مصر نظرا لأنها تقوم برفع علبة السجائر عن الحد المسموح به، حيث كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل، عن أسباب ارتفاع الأسعار الجنوني في سعر السجائر بالأسواق، مؤكدًا أن ارتفاع السجائر بصورتها الحالية خارج عن السيطرة، لذلك في هذا المقال بسبب عمليات البحث المتكررة على محرك البحث العالمي جوجل سوف نرصد لحضراتكم سبب ارتفاع علبة السجائر وماذا قال رئيس الدخان سعر علبة السجائر اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

اسعار السجائر اليوم

يبدو اننا على موعد لتلاعب التجار في اسعار السجائر اليوم، حيث اختفت بعض انواع السجائر في السوق المصري منذ أيام قليلة، منه يدل على انه سوف يحدث ارتفاع جديد في الاسعار في الفترة المقبلة، حيث قال إمبابي رئيس شعبة الدخان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، الذي يتم إذاعته على قناة «صدى البلد»، إن ما قد يحدث في سوق السجائر «تهريج»، مؤكدًا أن الحكومة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السجائر في السوق.

حيث أضاف إمبابي، أن الزيادة التي قد تم عرضها لإضافتها على السجائر في شركة الشرقية للدخان كانت قد لا تتعدى «2 جنيه» وليس 30 جنيها، ولكن هذه الزيادة قد تدخل جيوب التجار وليس الدولة، بينما تابع الحكومة وقفت استيراد التبغ وأغلقت مصانع بير السلم التي قد تصنع السجائر المضروبة، مؤكدًا أن أغلى علبة سجائر الآن في السوق تصل لنحو 75 جنيه، كما أنه قد لا توجد زيادة في أسعار المعسل ولكن استهلاكه زاد مؤخرا.

سعر السجائر في مصر

هذه وقد أوضح أيضا إمبابي، اسعار السجائر اليوم أقل سعر علبة تصل للمستهلك تبلغ نحو 24 جنيها وتباع بـ 45 جنيها، مؤكدًا أن أسعار السجائر مكتوبة على العلبة ولكن بالباركود.

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الآثار الصحية للتدخين

بعد أن رصدنا لكم اسعار السجائر اليوم سوف نرصد لكم الآثار الصحية للتدخين، حيث يعد التدخين هو أحد أكثر العادات الضارة التي قد يمكن أن يقوم بها الإنسان، فهو يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك:

أولا سرطان الرئة.

ثانيا سرطان القصبة الهوائية.

ثالثا سرطان الحنجرة.

رابعا سرطان الفم.

خامسا سرطان المعدة.

سادسا سرطان القولون.

سابعا سرطان البنكرياس.

ثامنا أمراض القلب.

تاسعا السكتة الدماغية.

عشرا الربو.

حادي عشر التهاب الشعب الهوائية.

ثاني عشر الانسداد الرئوي المزمن.

حيث يُذكر أن التدخين يتسبب أيضًا في الوفاة المبكرة، فقد وجدت الدراسات أن المدخنين يموتون في المتوسط بفترة أقصر من غير المدخنين.

نصائح للإقلاع عن التدخين

إذا كنت مدخنًا، فإن أفضل شيء قد يمكنك القيام به هو الإقلاع عن التدخين، حيث يوجد هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك:

أولا التحدث إلى الطبيب.

ثانيا استخدام العلاجات السلوكية.

ثالثا استخدام الأدوية.

رابعا الانضمام إلى مجموعة دعم.

ما هي الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار السجائر

هذه وقد يوجد هناك العديد من الأسباب التي قد أدت إلى ارتفاع اسعار السجائر اليوم في مصر، حيث تشمل هذه الأسباب ما يلي:

ارتفاع أسعار التبغ الخام: حيث ارتفعت أسعار التبغ الخام بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب العالمي على التبغ وانخفاض إنتاج التبغ في بعض البلدان. ارتفاع تكلفة الإنتاج: ارتفعت تكلفة إنتاج السجائر أيضًا في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام الأخرى التي تستخدم في إنتاج السجائر. ارتفاع الضرائب على السجائر: حيث قامت الحكومة المصرية برفع الضرائب على السجائر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف الحد من التدخين وحماية الصحة العامة.

يُذكر أن ارتفاع أسعار السجائر في مصر قد أدى إلى انخفاض استهلاك السجائر بشكل طفيف، ومع ذلك، لا يزال التدخين يشكل مشكلة صحية كبيرة في مصر، حيث يعاني حوالي 20% من السكان من التدخين.