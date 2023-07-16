الغاء بطاقة التموين بدءًا من شهر اغسطس.. وزارة التموين تحسم الجدل وتكشف عن مزايا الكارت الجديد

الغاء بطاقة التموين توجّه الحكومة نحو خطوة مبتكرة، وتتمثل في إنشاء “الكارت الموحد”، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية ووزارة الاتصالات. تأتي هذه الخطوة في إطار تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين آليات الخدمات لتيسير حياة المواطنين. الهدف الرئيسي للحكومة من إصدار الكارت الموحد هو تيسير وصول المواطنين إلى مجموعة واسعة من الخدمات، سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحي أو حتى خدمات مكاتب البريد.

حقيقة الغاء بطاقة التموين

يجدر بالذكر أن الكارت الموحد لا يُعتبر بديلاً عن البطاقات التموينية المعتادة، بل إنه يساهم في تسهيل تلك الخدمات المتعددة للمواطنين، أفصح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بناءً على التكهنات التي تم تداولها حول إمكانية إصدار قرار يلغي جميع بطاقات التموين ويستبدلها بـ “الكارت الموحد” اعتبارًا من أول أغسطس القادم، فقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقد نفت الوزارة هذه الأنباء، مؤكدة عدم صحة الغاء بطاقة التموين واستبدالها بـ “الكارت الموحد” اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وأكدت عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن. كما أكدت استمرار استخدام البطاقات التموينية دون أي إلغاء، مع استمرار صرف المقررات التموينية والخبز المدعم عبر مختلف نقاط التموين بشكل منتظم.

مزايا الكارت الموحد الجديد

تتمثل الفائدة الأساسية لـ “الكارت الموحد” في إمكانية استخدامه لصرف المقررات التموينية والخبز، بجانب استمرار استخدام البطاقات التموينية كالمعتاد. حقيقة الغاء بطاقة التموين يُتيح الكارت الموحد للمواطنين الحصول على مستحقاتهم من خلال هذين الوسيطين. يهدف الكارت الموحد إلى تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل ذلك خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد في المرحلة الأولى. ويُتوقع أن يتم توسيع نطاق الكارت الموحد في المستقبل ليشمل صرف المعاشات واستخدامه في وسائل المواصلات والبنوك، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية.