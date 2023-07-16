يابختك لو انت منهم.. زيادة معاشات شهر اغسطس المقبل فقط لهذه الفئات

تتجه الأنظار نحو زيادة معاشات شهر اغسطس 2023، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلبية احتياجات قرابة 11 مليون مستحق للمعاش. هذا الأمر يعكس اهتمام المستفيدين الكبير وزيادة البحث على محرك البحث “جوجل” لمعرفة توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2023، يقدم “البديل” فيما يلي تفاصيل حول موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، بالإضافة إلى المواقع المخصصة لصرف هذه المعاشات والفئات التي تمت زيادة معاشاتها، وذلك بشكل مفصل وموجز.

معاشات شهر اغسطس

سيتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 للمستحقين في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، تحديدًا اعتبارًا من اليوم الأول من أغسطس وحتى السادس منه، وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تقديم زيادة معاشات شهر اغسطس 2023، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ صرف المعاشات وفقًا للجدول المعتاد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2023.

زيادة معاشات شهر اغسطس لهؤلاء

اتخذ مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قرارًا بزيادة معاشات أعضاء نقابات الأطباء البشريين بقيمة 350 جنيهًا شهريًا، وبناءً على هذا القرار، سيتم زيادة معاشات شهر اغسطس بمبلغ يصل إلى 1350 جنيهًا شهريًا، وذلك كل 3 أشهر بدلاً من 1000 جنيهًا شهريًا. ستبدأ هذه الزيادة في صرف المعاشات اعتبارًا من شهر أغسطس القادم.

يجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة تطبق فقط على فئة الأطباء البشريين، بينما تم زيادة باقي المعاشات في شهر أبريل بنسبة 15% وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم صرفها في بداية شهر أبريل بدلاً من شهر يوليو. قد تتراوح الزيادة في هذه المعاشات بين الحد الأدنى المقداره 170 جنيهًا والحد الأقصى المقداره 1635 جنيهًا.

اماكن صرف المعاشات

تتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من خلال عدة وسائل، بما في ذلك:

– منافذ فوري وكارت ميزة: حيث يتم صرف المعاشات من هذه المنافذ المخصصة.

– ماكينات الصرف الآلي للبنوك: يتاح صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

– منافذ البريد المصري: يتم صرف المعاشات من مكاتب البريد التابعة للبريد المصري.

– البنوك والمحافظ الإلكترونية: يتاح صرف المعاشات من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية المتاحة.

– الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي: يمكن صرف المعاشات عن طريق الهواتف المحمولة باستخدام خدمات بنك ناصر الاجتماعي.