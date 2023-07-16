خلاص اتحلت لو معاشك 1500 جنيه| روح بنك مصر وليك نص مليون جنيه.. اعرف إزاي!!

يُقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من القروض لزبائنه، بالأخص لأصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات مصرفية متميزة. هل بإمكانك طلب قرض في حالتك إذا كانت دخلك 1500 جنيهاً ولديك حساب في بنك مصر؟يجب أن نعلم أن صاحب المعاش أو المستفيد يستطيع الاستفادة من قروض المعاشات بسهولة ويسر من بنك مصر.

تستمر فترة سداد القرض من بنك مصر لأصحاب المعاشات لمدة 96 شهرًا، ما يعادل 8 سنوات للمعاش، وللمستفيد تستمر لمدة 84 شهرًا، ما يعادل 7 سنوات.

القروض الشخصية

القروض الشخصية هي نوع من قروض السداد بالتقسيط، حيث تُقترض مبلغاً ثابتاً من المال وتعيد سداده مع فائدة على أقساط شهرية على مدى فترة القرض. وبمجرد سداد القرض بالكامل، يتم إغلاق حسابك. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المال، يجب عليك تقديم طلب للحصول على قرض جديد.

أعلي قيمة قرض تصل الى 1,000,000 جم.

اطول مدة قرض تصل الى 10 سنوات . اقل سعر عائد. اقل مصاريف إدارية. وثيقة تامين مجانية على الحياة. امكانية سداد المديونيات الأخرى. اعفاء من مصاريف فتح الحساب .

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة رقم قومي سارية. إيصال مرافق حديث. بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

فيما يتعلق بفكرة الحصول على قرض بعد فترة قصيرة من الإفلاس الشخصي، من المهم أن نلاحظ أن القروض الشخصية قد توفر المبالغ النقدية التي قد تحتاجها في مجموعة متنوعة من الحالات. ومع ذلك، القرض الشخصي قد لا يكون الخيار الأفضل. إذا كان لديك تاريخ ائتمان جيد، فقد تكون مؤهلاً للحصول على بطاقة ائتمان مع نسبة فائدة تنافسية لتحويل الرصيد. وإذا كنت قادرًا على سداد الرصيد قبل ارتفاع الفائدة، فقد يكون حمل بطاقة الائتمان خيارًا أفضل.

إذا كنت صاحب منزل، فيمكنك التفكير في الحصول على قرض لشراء منزل أو حد ائتمان. ويمكن لهذا النوع من القروض أن يوفر لك التمويل اللازم للمبالغ الكبيرة بأسعار فائدة منخفضة. وعلى الرغم من أن هذا النوع من القروض عادةً ما يتم سداده بأقساط، إلا أن اعتمادية الائتمان المتجددة هذه تشكل خطرًا، حيث يكون منزلك هو ضمان لتلك الحسابات. وإذا تأخرت عن سدادها، فعادةً ما يكون للمقرض الحق في حجز منزلك كتعويض عن القرض.