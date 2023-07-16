ظهرت حالا..pdf نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الاول جميع المحافظات موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن رفع نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2023 على ملف PDF لجميع المحافظات، وذلك عبر البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية ، أوضح النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، أن اللجان الإلكترونية لا تزال تعمل على تصحيح وتدقيق أوراق الامتحانات والتأكد من الشفافية والدقة والعدالة في حصول كل طالب على ما يستحق من درجات ، ومن المقرر رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة يوم السبت أو الأحد الموافقين للـ 15 و 16 يوليو 2023.

نتيجة الثالث المتوسط في العراق الدور الاول

انتهت امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط في منتصف شهر يونيو 2023، وتميزت بمتوسط الصعوبة على مستوى الطلاب، ولم يتم رصد أي مشكلات خلال الامتحانات ، أعلنت الوزارة عن العمل على تحقيق أقصى درجات الدقة والشفافية في تصحيح الامتحانات، حيث بدأت اللجان الإلكترونية عملية التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات ، ومن المتوقع أن تتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط على بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الاول

ارتفع بشكل كبير عدد البحث عن موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة ، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية او هنااا

– إدخال رمز التحقق المطلوب.

– النقر على أيقونة “نتائج الصف الثالث المتوسط” في الصفحة الرئيسية.

– تنزيل ملف PDF المتعلق بمحافظة الطالب.

– البحث عن اسم الطالب داخل الملف.

– يتم عرض نتيجة الطالب على الفور، بما في ذلك درجات كل مادة والتقدير العام في جدول مفصل.