شقتك الجديدة” خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2023

يعتبر الإسكان الاجتماعي من المشروعات الحكومية الهامة التي تسعى الدولة لتوفيرها للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ويهتم العديد من المواطنين بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي، حيث يتمثل هدف هذه المشروعات في توفير سكن مناسب وبتكلفة معقولة للمواطنين الذين يعانون من صعوبة في الحصول على سكن مناسب بأسعار السوق العقارية الحالية، وللحصول على فرصة الاستفادة من هذا النوع من السكن، يمكن للمواطنين الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي الخاص بهم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2023

للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في مصر، يُمكنكم اتباع الخطوات التالية باستخدام الرقم القومي الخاص بكم:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان المصرية المختصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ابحث عن خدمة “الاستعلام عن حالة الطلبات” أو خدمة مشابهة على الموقع.

ستُطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بكم في الحقل المخصص لذلك، تأكد من صحة الرقم واكتبه بدقة.

انقر على زر “البحث” أو أي زر مشابه يتيح لك البحث عن حالة الطلب.

ستظهر لك نتائج البحث بناءً على الرقم القومي الذي قمتم بإدخاله.

إذا كان لديكم طلب إسكان اجتماعي مسجل، ستتمكنون من رؤية حالة الطلب الخاص بكم، وفي حال تم قبول الطلب، قد يتم عرض تفاصيل الشقة المخصصة لكم.

كيفية الحصول على شقتك الجديدة

إذا كنت ترغب في الاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي والحصول على شقة جديدة، فيمكنك اتباع الخطوات التالية: