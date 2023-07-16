جهز ورقك بسرعة” موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 5 الجديدة وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لإطلاق مرحلة جديدة من وحدات السكن الخاصة بمشروع “سكن لكل المصريين”، حيث ستتوفر هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة وتكون بنمطية تتسع لمساحة 90 مترًا مربعًا، وتكون مشطبة بالكامل، من خلال هذه المبادرة تهدف الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي إلى توفير سكن مناسب وبأسعار معقولة للمصريين، ستكون الوحدات جاهزة للسكن بمجرد استلامها، حيث ستكون مشطبة بالكامل بما يتضمن التشطيبات الداخلية والتجهيزات.

موعد شقق سكن لكل المصريين 5

من المتوقع أن يبدأ طرح وحدات سكن لكل المصريين الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2023.

سيتم البدء في الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية للمشروع.

من المقرر أن تتم عملية تسليم الشقق خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 36 شهرًا، وفقًا لجدول التنفيذ المحدد.

شروط شقق سكن لكل المصريين 5

نرجو منكم أخذ العلم بالشروط التالية للتقدم لشقق سكن لكل المصريين 5 الجديدة:

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 51 عامًا.

يجب أن لا يتجاوز عمر أصحاب المعاشات 75 عامًا كحد أقصى.

يجب أن لم يستفد المتقدم من طروحات سابقة للدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي.

يجب تقديم إثبات بأن المتقدم يحصل على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يتجاوز 7000 جنيه، سواء كان الشخص أعزبًا أو متزوجًا.

يجب تقديم مستند يثبت الإقامة في أقرب مدينة جديدة المتاحة، سواء في مكان الإقامة أو مكان العمل.

يجب التأكد من عدم وجود اسم المتقدم في قائمة “أي سكور”.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

يرجى العلم بأنه يتطلب تقديم المستندات والأوراق التالية للتقدم لشقق سكن لكل المصريين الجديدة:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (يجب أن تكون سارية المفعول).

قسيمة الزواج كدليل على الزواج.

شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدت).

مستندات تثبت الدخل الشهري، يتم تقديم الدخل الصافي بعد الخصومات.

في حالة الزواج، يجب تقديم مفردات مرتب الزوجة، إذا كانت الزوجة غير موظفة يجب تقديم إقرار يثبت ذلك.

إيصال سداد مبلغ المقدم ومصروفات التسجيل.

أي مستندات إضافية تتعلق بمصادر الدخل الإضافية، مثل العمل الإضافي، الممتلكات العقارية أو الأراضي، معاشات استثنائية، الأوراق المالية أو الودائع أو حسابات التوفير، أو أي دخل إضافي آخر.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 5

تتوفر شقق سكن لكل المصريين 5 في عدة مدن جديدة، وفيما يلي قائمة ببعض هذه المدن:

أكتوبر الجديدة.

15 مايو.

بدر.

العبور الجديدة.

برج العرب.

حدائق العاصمة.

سوهاج الجديدة.

أسيوط الجديدة.

من المتوقع أن يكون هناك تركيز كبير على مدن القاهرة الكبرى في عملية الطرح، حيث يمكن أن تحصل هذه المدن على نصيب الأكبر من وحدات السكن.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد

إليك بعض المعلومات الإضافية حول أسعار شقق سكن لكل المصريين 5: