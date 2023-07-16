تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تعرف على دليل المعاهد والكليات المتاحة لهم هذا العام

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هو المرحلة التي يتقدم فيها خريجو الثانوية الفنية بشعبها المختلفة (تجارة، صنايع، زراعة، فنادق) للالتحاق بالمعاهد والكليات التي تقبلهم وفقًا لمجموعهم ورغباتهم ويختلف الحد الأدنى للقبول بالمعاهد والكليات من محافظة لأخرى وحسب نوع التخصص.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023م

إذا كنت طالبا في الدبلومات الفنية وترغب في متابعة دراستك في المعاهد والكليات، فإليك شروط القبول لعام 2022 كالتالي:

دبلوم الثانوية الفنية (المدة ثلاث سنوات أو ما يعادلها) يجب أن يكون مجموعك 60% أو أعلى إذا كنت من خريجي الثانوية الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية – السياحة والفنادق).

كذلك دبلوم الثانوية الفنية المتقدمة (المدة خمس سنوات) يجب أن يكون مجموعك 60% أو أعلى.

إيضًا إذا كنت من خريجي المعاهد الفنية المتوسطة (الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) أو المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

يجب أن يكون مجموعك 60% أو أعلى إذا كنت من خريجي المدارس المتقدمة (الصناعية – التجارية – الزراعية – السياحة والفنادق) بمدة خمس سنوات.

مؤشرات القبول بالتنسيق في المعاهد والكليات

هناك الآن بعض مؤشرات القبول بالتنسيق كالتالي: