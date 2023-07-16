رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2023 عبر الاسم ورقم الاكتتاب moed.gov.sy

نتائج الصف التاسع في سوريا هي أحد المواضيع التي تهم الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد، حيث تعكس مستوى الطلاب في المرحلة الاساسية وتحدد مسارهم في الثانوية العامة، و وزارة التعليم السورية الآن تقوم بإعلان نتائج الصف التاسع كل عام عبر موقعها الرسمي حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا

لمعرفة نتائج التاسع في سوريا 2023 بواسطة رقم الاكتتاب، يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية عن طريق استخدام جوجل للبحث عنه.

وسجل دخولك إلى الموقع كطالب.

اكتب اسم الطالب ورقم الاكتتاب مع كلمة المرور الخاصة به، ثم املأ بيانات الطالب مثل البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة ورقم التحقق.

انقر على زر الموافقة على كافة الشروط والأحكام، ثم سجل دخولك واختر الصف الدراسي للطالب.

ثم انقر على زر البحث.

ستظهر نتيجة الطالب ودرجاته في كل مادة، ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته وطباعة شهادة نتيجته.

نتائج التاسع في سوريا

طلاب الصف التاسع في جمهورية سوريا ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتائج التي تحدد مستقبلهم، ولكن عملية تصحيح الدفاتر لم تنته بعد في جميع المواد الدراسية للصف التاسع والبكالوريا السورية: