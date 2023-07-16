{بيش ساعة ينزلن النتائج} الطلاب يتساءلون حول نتائج الثالث متوسط وزاري 2023 الدور الأول

نتائج الثالث متوسط وزاري 2023، اشتعلت محركات البحث منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بحثا عن رابط رسمي نتائج الثالث وزاري بالاسم والرقم الامتحاني في كافة المحافظات العراقية، وذلك بعد التصريحات المتداولة والمنسوبة للسيد وكيل التربية فلاح القيسي الذي أكد في مساء يوم الخميس الماضي على أن نتيجة الثالث متوسط الدور الأول سوف تكون متاحة لكافة الطلاب وذويهم في أحد يومي السبت أو الإحد، وكان هذا التصريح في مساء يوم الخميس بعد تأجيل إعلان نتائج الثالث متوسط العراق 2023 وزاري الدور الأول.

نتائج الثالث متوسط وزاري 2023 الدور الأول

وفي الساعات الأولى من يوم السبت اشتد البحث عن النتائج التي لم يتم الإعلان عنها أمس السبت، مما دفع العديد من الشائعات إلى الظهور مرة أخرى والتي تحدثت عن عدم انتهاء الملكات التعليمية في المراكز الامتحانية المختلفة من أعمال التدقيق والمراجعة، وأنه تم الانتهاء فقط من عمليات التصحيح، على أن يتم الكشف عن نتائج الصف الثالث وإعلانها عبر موقع وزارة التربية كما سيتم إعلانها عبر رابط موقع نتائجنا الإلكتروني أيضا.

استخراج نتائج الثالث الدور الأول وزاري وزارة التربية

وفور اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط سوف يتم نشرها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، مثل موقع ناجح النجاح، وموقع نتائجن، كما ستكون متاحة عبر الرابط الرسمي والحقيقي والوحيد لوزارة التربية، وذلك عبر الخطوات التالية: