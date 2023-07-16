Results هُنا رابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf |نتيجة الصف الثالث المتوسط موقع نتائجنا والتربية العراقية

رابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf، نتيجة الصف الثالث المتوسط موقع نتائجنا والتربية العراقية، يترقب الآلاف من الطلاب في عموم المحافظات العراقية، خلال الساعات القادمة إعلان نتائج الشهادة المتوسطة بعد الإعلان عن إنتهاء أعمال التدقيق في الكنترولات وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لوزارة التربية بأنه سيتم رسميًا إعلان نتائج الثالث متوسط الأسبوع الجاري عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد، في لقاءه الأخير مع الإعلام، تحدث القيسي وزير التربية العراقي، عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023، مؤكدًا على جودة وإيجابية الإنجازات التي تم تحقيقها، ومشيدًا بتأثيرها الإيجابي على الطلاب والطالبات المتوترين، والتي تعمل على تهدئة مخاوفهم وتحسين حالتهم النفسية، مشيرًا إلي إنه جار إعلان نتائج الصف الثالث متوسط خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري، ويمكن تحميل كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في عموم المحافظات العراقية، فور إعتمادها رسميًا من خلال الجدول التالي.

المحافظة الحالة تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول نينوى في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ديالى في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الكرخ 1 في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الكرخ 2 في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الكرخ 3 في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الرصافة 1 في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الرصافة 2 في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الرصافة 3 في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول النجف في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ذي قار في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول القادسية في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول صلاح الدين في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول واسط في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول اربيل في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول السليمانية في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول دهوك في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الأنبار في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بابل في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول البصرة في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول كربلاء في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول كركوك في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ميسان في الانتظار قريبا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول المثنى في الانتظار قريبا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://www.moe.gov.iq/.

النقر على قائمة “خدمات الإدارة الإلكترونية” في الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار “النتائج الدراسية” من القائمة المنبثقة.

تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي واسم المحافظة واسم القضاء والمدرسة واسم الطالب.

الضغط على زر “البحث” للحصول على نتيجة الطالب.

يمكن أيضًا الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال بمدرسة الطالب وطلب معرفة النتيجة من الإدارة المدرسية.