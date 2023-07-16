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Results هُنا رابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf |نتيجة الصف الثالث المتوسط موقع نتائجنا والتربية العراقية

محمد المصريمنذ 51 دقيقة
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رابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf، نتيجة الصف الثالث المتوسط موقع نتائجنا والتربية العراقية، يترقب الآلاف من الطلاب في عموم المحافظات العراقية، خلال الساعات القادمة إعلان نتائج الشهادة المتوسطة بعد الإعلان عن إنتهاء  أعمال التدقيق في الكنترولات وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لوزارة التربية بأنه سيتم رسميًا إعلان نتائج الثالث متوسط الأسبوع الجاري عبر موقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول pdf

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد، في لقاءه الأخير مع الإعلام، تحدث القيسي وزير التربية العراقي، عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023، مؤكدًا على جودة وإيجابية الإنجازات التي تم تحقيقها، ومشيدًا بتأثيرها الإيجابي على الطلاب والطالبات المتوترين، والتي تعمل على تهدئة مخاوفهم وتحسين حالتهم النفسية، مشيرًا إلي إنه جار إعلان نتائج الصف الثالث متوسط خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تحميل نتائج ثالث متوسط الدور الاول جميع المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري، ويمكن تحميل كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في عموم المحافظات العراقية، فور إعتمادها رسميًا من خلال الجدول التالي.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول نينوىفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ديالىفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول النجففي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ذي قارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول القادسيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول واسطفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول اربيلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول دهوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الأنبارفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول بابلفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول البصرةفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول كربلاءفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول كركوكفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول ميسانفي الانتظار
 قريبا
نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول المثنىفي الانتظار
 قريبا

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت عبر الرابط التالي: https://www.moe.gov.iq/.
النقر على قائمة “خدمات الإدارة الإلكترونية” في الصفحة الرئيسية للموقع.
اختيار “النتائج الدراسية” من القائمة المنبثقة.
تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي واسم المحافظة واسم القضاء والمدرسة واسم الطالب.
الضغط على زر “البحث” للحصول على نتيجة الطالب.
يمكن أيضًا الاستعلام عن النتائج من خلال الاتصال بمدرسة الطالب وطلب معرفة النتيجة من الإدارة المدرسية.

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محمد المصريمنذ 51 دقيقة
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