رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات اليمن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام 2023، حيث إن وزارة التربية والتعليم تابعت كافة الإجراءات الهامة بشأن سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لضمان استمرار فترة الامتحانات بشكل هادئ ومناسب أمام الطلاب، دون وجود أدنى مشاكل تذكر خلال هذه الفترة.

نتائج الثانوية العامة في اليمن

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات بدأت من منتصف شهر يونيو إلى شهر يوليو الجاري على مستوى جميع محافظات العراق، مع العلم أن الوزارة أكدت في بيان لها مؤخرًا بأن النتاج ما زالت في مرحلة رصد وتدقيق الدرجات الخاصة بجميع الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة في محافظات العراق، مع العلم أن الوزارة حريصة على إعلان النتائج في أقرب وهناك توقعات كبيرة تُشير بإعلانها خلال الأسبوع الجاري، لكي يتمكن جميع الطلبة من معرفة نتائجهم والتقديم إلى المرحلة الجامعية.

كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن وفقًا لما يلي:-