“مبروك” رابط تحميل نتائج الثالث متوسط pdf الان في العراق 2023 بالرقم الامتحاني عبر بوابة وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

وزارة التربية العراقية تسعى لتوفير خدماتها بشكل إلكتروني ومن بينهم إمكانية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط التي ينتظرها الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات بدولة العراق لذلك وفرت رابط تحميل نتائج الثالث متوسط يُمكنك التوجه إليه والحصول على نتيجتك.

رابط تحميل نتائج الثالث متوسط

أحصل بسهولة على نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية عبر هذه الخطوات:

توجه إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.

اضغط نتائج الطلاب.

اكتب البيانات التي يطلبها موقع الوزارة في الأماكن المحددة لذلك.

اضغط ابحث.

تظهر لك في الحال نتائج الطلاب طبقًا إلى المحافظات.

نتيجة الصف الثالث عبر موقع نتائجنا

يستطيع طلاب جميع المحافظات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا:

ادخل إلى الصفحة الرئيسية لموقع نتائجنا.

اضغط نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول.

سجل جميع البيانات التي يطلبها الموقع في الخانات الفارغة بالدقة الشديدة.

اضغط تنزيل كشف النتيجة.

سوف يعرض لك الموقع كشف نتيجة الطلاب في مختلف المحافظات العراقية.

هل رسوب الطالب في مادتين يستدعي إعادة السنة؟

الكثير من الطلاب العراقيين يتساءلون عن حالة الرسوب في مادتين في مرحلة الصف الثالث المتوسط هل تتطلب إعادة العام الدراسي بأكمله أم لا ؟ وقامت الجهات المختصة من قبل وزارة التربية العراقية بالإجابة على هذا السؤال، وهي أن رسوب الطالب في مادتين أو أقل لا يستدعي إعادة العام بأكمله، وإنما ينتقل بشكل مباشر إلى العام القادم، ويخضع إلى الامتحان في هذه المواد في نهاية الترم، أما الطالب الذي يرسب في ثلاث مواد، فلابد من أن يعيد العام الدراسي بأكمله مجددًا.