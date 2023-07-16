PDF Results تنزيل نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا 2023 دور اول وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

الإعلان عن ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري من قبل وزارة التربية العراقية التي خرجت عن صمتها لتؤكد على الانتهاء من جميع عمليات الفحص والتدقيق الخاصة بنتائج امتحانات، ومن المتوقع أن يتم ظهورها في خلال ساعات، والجدير بالذكر أن هذه النتائج هامة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يحققون رغبتهم في معرفة تقدير درجات الدراسة المتوسطة في جميع مناطق العراق، ولهذا سوف نتناول عبر السطور التالية أهم المعلومات عنها، والخطوات اللازمة للاستعلام عنها.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023

استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية حيث أن العديد من الأبناء قد أشارت إلى ظهور النتيجة بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة حيث نفت وزارة التربية العراقية تلك الأنباء وأكدت أن أعمال الفحص والتدقيق لا تزال جارية في مراكز التصحيح، وعند الانتهاء منها، سيتم رفع النتائج للاعتماد الرسمي استعدادًا لإعلانها لجميع الطلاب، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الدراسة المتوسطة في جميع المحافظات في نفس الوقت، بدلاً من إعلان كل محافظة بشكل منفصل كما يحدث في نتائج الصف السادس الابتدائي، وبشأن توقيت إصدار النتائج، أشارت تصريحات الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الحالي.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

إن ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وكل المحافظات يتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية ..

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو التوجه إلى موقع نتيجة نت.

تحديد نتائج المرحلة المتوسطة.

إدخال اسم المحافظة الذي يقيم فيها الطالب.

النقر على كلمة تنزيل المتواجدة أمام كل محافظة.

والنقر بعد ذلك على المرحلة المتوسطة.

إدخال اسم المدرسة الذي ينتسب إليها الطالب.

النقر على ملفات النتيجة وفتحها.

البحث بعد ذلك باسم الطالب أو الرقم الامتحاني الخاص به.

وتقوم الوزارة بتحميل النتيجة في ملفات PDF على موقع Google Drive، والإضافة إلى ذلك، ستتم إعلان النتائج أيضًا على موقع “نتائجنا” المخصص لعرض نتائج امتحانات الشهادات في العراق، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة، ويرجى متابعة الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة المستجدات حول النتائج وموعد ظهورها، تابعونا لمعرفة المزيد.