رابط نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق ٢٠٢٣موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية pdf

نوهت وزارة التربية العراقية إلا تأجيل إعلان النتائج لكي اليوم أو خلال الاسبوع الجاري لكي تتحرى الدقة في رصد الدرجات الخاصة بالطلاب،مما دفع الكثيرين للبحث حول رابط نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق لكي يتعرفون على مدى تحصليهم الدراسي، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط بالعراق

موقع نتائجنا يوفر عرض نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط بمجرد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية العراقية، ويمكنك اتباع هذه الخطوات:

توجه إلى موقع نتائجنا الإلكتروني أو عبر موقع وزارة التربية العراقية أو عبر هذا الرابط natiga4dk.net.

ادخل على الصفحة الرئيسية.

اضغط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول.

انقر تحميل في صورة ملف pdf .

اكتب اسم الطالب، ورقم الجلوس الخاص به.

أضغط استعلام.

تظهر النتيجة بالشكل التفصيلي.

متاح لك طباعة النتيجة بالشكل المجاني.

سبب تأخر إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط

أدلى وزير التربية العراقية بالعديد من التصريحات حول أسباب تأخر إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط لأنها تتحرى الدقة في رصد الدرجات، وتصحيح الأوراق الامتحانية، والكشوف تتم مراجعتها تأكيدًا على حصول جميع الطلاب على الدرجات المستحقة خلال ساعات مقبلة، وسوف يتم إعلان النتيجة على موقع الوزارة أو من خلال موقع نتائجنا.

مستويات النجاح في الصف الثالث المتوسط

مستويات النجاح مختلفة تمامًا طبقًا إلى درجات الطلاب، وحددت وزارة التربية العراقية هذه المستويات: