هل صدر أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين؟.. التأمينات الاجتماعية توضح

هل صدر أمر ملكي بزيادة رواتب المتقاعدين؟، بدأ الكثير من المستفيدين والموظفين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن حقيقة وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، فضلاً عن أن هذا يهم شريحة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء المملكة، نظرًا لأن الراتب يأتي لتخفيف العبء الاقتصادي عن المستفيدين، إضافة إلى أن معرفة الموعد النهائي لصرف الرواتب وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

هل صدر أمر ملكي لزيادة رواتب المتقاعدين؟

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لم يتم صدور أي قرار رسمي بشأن وجود زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، فضلاً عن أن أخر زيادة تم تطبيقها هي في شهر يناير الماضي، إضافة إلى أنه تم تطبيقها على القطاعي المدني والعسكري، مع العلم أن يناير هو الموعد الرسمي الذي يتم فيه الإعلان عن الزيادات الخاصة بالرواتب والمعاشات، وفي حال وجود زيادة استثنائية يتم الإعلان عنها من قبل الجهة المعنية، حتى يتمكن جميع المستفيدين من معرفة قيمة الزيادة، لكن إلى يومنا هذا لم يتم الإعلان عن أي زيادة في هذا الشأن.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2023

أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن أن صرف رواتب المتقاعدين يكون يوم 24 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، لهذا فمن المتوقع أن يتم صرف لهذا الشهر يوم 24-7-2024، ويكون ذلك ببيان رسمي من قبل التأمينات وغير ذلك من الأنباء التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فهي مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، لهذا فيجب مراجعة المصدر الرسمي حتى يتم التأكد من الموعد الصحيح الذي يتم فيه صرف الرواتب المعنية.