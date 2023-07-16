زيادة جديدة وعاجلة في المعاشات.. بشرى سارة من التأمينات للمواطنين

الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لإعانة الشعب المصري على متطلبات الحياة، مما دفعها للإعلان عن زيادة للمعاشات قدرها 15% بدءً من أبريل الماضي وذلك لشراء الاحتياجات بشكل أفضل، وأشارت إلى أن العدد المضاف لصرف المعاشات بلغ 10 مليون و 700، ولكي تتمكن من معرفة المزيد من التفاصيل حول زيادة جديدة وعاجلة في المعاشات المصرية لابد من قراءة مقالنا هذا.

زيادة جديدة وعاجلة في المعاشات

الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية المصرية أعلنت عن استمرارية صرف الزيادة التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري خلال الآونة الأخيرة حيث تم بدء صرفها بدايةً من شهر أبريل الماضي لعام 2023 وتصل قيمتها لـ 15% وفقًا لما قرره رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ولكي تتمكن من معرفة الزيادة على حسب الراتب الذي تتقاضاه فسوف نوضح لكم ذلك عبر اتباع الآتي:

من يتقاضى معاش قيمته تبلغ 1300 جنيه مصري يحصل على زيادة تصل قيمتها لـ 195 جنيه.

أما الأشخاص الذين يتقاضون معاش تصل قيمته لـ 2300 جنيه فسوف يحصلون على معاش قدره 324 جنيه.

من يحصل على معاش قيمته تصل لـ 3500 فسوف يحصل على زيادة قدرها 525 جنيه.

الذين يتقاضون معاش تصل قيمته لـ 4300 يحصلون على زيادة قيمتها 645 جنيه.

من يحصل على معاش قيمته 5300 فتصل قيمة الزيادة الخاصة به لـ 795 جنيه.

الأشخاص الذين يتقاضون معاش يصل لـ 6500 جنيه يحصلون على زيادة قدرها 975.

هل زيادة المعاشات الأخيرة مستمرة؟

نعم وفقًا لآخر قرار صادر من قبل الجهة المختصة حيث تسعى الحكومة المصرية في تقديم يد العون للمواطنين لتوفير حياة كريمة للجميع، والجدير بالذكر أن صرف المعاشات يبدأ من اليوم الأول في الشهر الميلادي .