خلال ساعات..الوزارة تعلن ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 لأغلب المحافظات العراقية عبر mlazemna

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023، وأعلنت مصادر الحكومية الآن عن تأجيل موعد إعلانه على انه سوف تكون على حد اقصي يوم الاثنين المقبل الموافق 17 يوليو 2023 على موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح ، ولكن نوفر إليك عبر موقعنا رابط موقع نتيجة نت والذى يتيح النتيجة خلال ساعات من الآن بشكل رسمي ، وفر أن يتم اعتمادها ورصد بيان درجات أولي المحافظات العراقية 2023

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023

احبط طلاب الثالث المتوسط في صباح اليوم بسبب عدم إعلان نتائج الخاص بالدور الأول ، بعد أن أعلنت أنها سوف تكون متاحة اليوم الأحد 16 يوليو 2023، وربما يرع ذلك إلي أن الوزارة قررت أن تعلن جميع المحافظات في وقت واحد وليس كل محافظة على حدى ، ولكن لم يتم التأكد من تلك الأخبار بشكل رسمي ،وننقل اليهم عبر موقعنا الروابط والمواقع الرسمي التي تعلن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول من خلال موقعنا البديل الإخباري .

موقع وزارة التربية والعراقية لنتائج الامتحانات

نتابع الآن موقع وزارة التربية العراقية من خلال رابط الرسمي اخر التطورات حول عملية ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 والتي سوف تعلن في الساعات قليلة المقبلة، على الرغم من التأكد من أخبار تأجيل إعلانها عل القنوات الحكومية والأخبار المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتليجرام ، ولكن كل م عليك هو متابعة رابط موقع نتيجة نت والذي سوف يعلن في اى لحظة من الآن ويمكنك تحميل النتيجة بالكامل على جهازهم من خلاله.