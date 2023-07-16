كشوفات pdf… نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ملازمنا {الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى}

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات الحثية من قبل طلاب وطالبات الثالث المتوسط من أجل الحصول علي نتائجهم التي تم تأجيلها للعديد من المرات وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية التدقيق بكافة المدريات ولذلك تم تأجيل اعتماد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2023 العراق، ويبحث عنها الكثير خلال تلك الفترة فقد انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول كما انه تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية انها سوف تظهر النتائج الخاصة بالطلاب من خلال الدخول على الموقع المخصص لذلك ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث.

ونعمل علي توفير رابط مباشر للحصول من خلالة علي نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الاول بجميع المحافظات بالعراق بداية من محافظة بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , حتي محافظة دهوك.

نتائج الثالث متوسط 2023

يهتم الكثير بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 ومن المتوقع ان تظهر عليه النتائج الخاصة بعد ان أعلنت الوزارة عن تقديم موقع إلكتروني خاص بها يسهل علي الجميع التعرف على النتائج بكل سهولة لتوفير كل من الوقت والجهد للطلاب وأولياء أمورهم.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

اعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة العراق انه يوجد عدد من الخطوات التي يجب على طلاب الصف الثالث المتوسط القيام بها حتى يسهل الحصول على النتائج وهذه الخطوات هي.

يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

النقر فيما بعد على النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط.

كتابة الطالب رقم الجلوس الخاص به واسمه.

ثم يتم تسجيل البيانات المطلوبة في المكان المحدد لها.

يتم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

ثم يتم عرض نتيجة الطالب.

تعتبر من ضمن اكثر النتائج البحث خلال تلك الفترة كما انه هناك حالة من القلق والتوتر التي يشعر بها منذ ان تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالفصل الاول وقد اعلنت الوزارة انه سيتم تسهيل الحصول على النتائج من خلال توفير موقع لازم لسهولة التعرف وتوفير الوقت والجهد.