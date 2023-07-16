عاجل.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة للدفعة الثالثة في جميع المحافظات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة للدفعة الثالثة 2023، فضلاً عن أن الوزارة قد أتاحت إمكانية الاستعلام عن الأسماء عبر الموقع الرسمي لها في جميع محافظات العراق، لكي يتمكن الجميع من معرفة أسمائهم، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية لكي يتعرف عليها الجميع.

شروط الاستحقاق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك مجموعة من الشروط الهامة من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق وفقًا للأتي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

لابد وأن يكون أبويه عراقيين.

مقيم دائم في العراق.

يجب أن لا تقل عدد أفراد الأسرة عن نحو 4 أفراد لكي يحق له الحصول على الدعم.

لابد وأن يبلغ عمر المتقدم نحو 18 عامًا.

عدم تخطي سن المتقدم عن 60 عامًا من أجل التسجيل في الدعم.

لابد وأن يبلغ عمر الإناث نحو 15 عامًا من أجل حصولهم على الدعم.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

طريقة استخراج قائمة بأسماء البرامج الاجتماعية

جاءت أهم الخطوات من أجل القيام باستخراج قائمة أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة في العراق وفقًا للأتي:-