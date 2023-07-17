results-iq : نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول

تم الاعلان منذ فترة عن تأجيل إعلان نتائج الثالث المتوسط 2023 في العراق كما انه تم الاعلان عن انه سيتم ظهور النتائج من خلال الدخول على الموقع الرسمي وستكون متاحة بعد يومين أو ثلاثة أيام وستكون متاحة على الموقع الرسمي لبوابة وزارة التربية العراقية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الأول

صرحت وزارة التربية العراقية انه سيتم نشر نتيجة الثالث متوسط دور أول فقد اعلنت الوزارة انه ستتاح الخميس 13 يوليو 2023، وجاءت اللجنة باتخاذ قرار التأجيل من أجل مراجعة نتائج الامتحانات وان يتم التاكد منها وانه هو السبب الرئيسي لتاخيرها وانه سيتم الاعلان عنها بداية الأسبوع المقبل وهي ما بين السبت الموافق 15 يوليو أو الأحد الموافق 16 يوليو 2023.

الثالث متوسط

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

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موعد ظهور نتائج امتحانات الثالث المتوسط

مفترض اعلان نتائج الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يوليو الجاري وذلك بعد تأجيل للعديد من المرات بالفترة الماضية وذلك بسبب عدم الانتهاء من عمليات التصحيح واعلنت الوزارة ان النتائج ستكون متاحة ظهراً.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 العراق

ستجدون كافة الخطوات مشروح بالمقال للحصول على طرق الاستعمال قم بإستكمال المقال للاسفل للحصول علي نتائج الثالث المتوسط بدون اي مشاكل ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل عن نتائج الثالث المتوسط.

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

وسوف تتوافر نتائج الثالث المتوسط على مواقع الوزارة بالعراق أبرزهم موقع نتائجنا العراقي الذي أعلن عن توفير النتيجة في جميع المحافظات بالعراق ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع بدون مشاكل.

استعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

يمكننا التعرف على النتائج بسهولة وذلك بهد ان تم الاعلان عن تاجيلها للقيام بالتاكد منها حيث بدء البحث المكثف من خلال الدخول على الموقع الالكتروني حيث انه تم الاعلان من الوزارة عن انه سيتم القيام بالآتي.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية