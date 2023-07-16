تحميل تطبيق نتائج الامتحانات السورية 2023 moed results v1.5 apk استخراج النتائج الامتحانية بدو مشاكل

مع انتهاء طلاب سوريا بالفترة الماضية من عملية الامتحانات وقامت وزارة التربية السورية بنشر تطبيق خاص يتوافر عليه نتائج امتحانات الصف التاسع الدور الأول 2023 moed.gov.sy results v1.5 apk وسيتوافر عليه نتائج شهادة الثانوية البكالوريا بفروعها أو التاسع شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية النسخة الجديدة المطورة والمحسنة، وتعد تلك المراحل التعليمية في سوريا من اهم المراحل في حياة الطلاب ومسار تعليميهم وذلك مع تطور التجنولوجيا.

هذا وقد قام السيد درام طباع وزير التربية السورية بالساعات الماضية بالتصريح حول تأخير عملية اعتماد نتائج الطلاب في مرحلة التاسع او البكالوريا، وقال درام طباع ان عملية تصحيح الامتحانات استغرقت وقت كبير للغاية وتجري بالوقت الحالي العمليات النهائية في عمليات التدقيق وجاري الانتهاء منها ويمكن للطلاب القيام بالاستعلام عن النتائج من خلال التطبيق الذي سوف يكون متاح تحميلة من قبل مواقع الوزارة بدون مشاكل للحصول من خلالة علي النتائج.

تحميل تطبيق نتائج الامتحانات السورية apk 2023

تنزيل البرنامج مباشر من هنا: Download

حجم التطبيق: 23 ميجا

متطلبات البرنامج: اندرويد 7 وأعلى

ترخيص الابلكيشن: مجاني

رقم الإصدار: v1.5

الموقع الرسمي: http://moed.gov.sy